La Real Sociedad regresa a casa con la Copa del Rey: Efervescencia en Gipuzkoa y preparativos para la gran fiesta

Tras su épica victoria en la final de la Copa del Rey, el equipo de la Real Sociedad ha sido recibido con júbilo por miles de aficionados en el aeropuerto de San Sebastián. La ciudad se prepara ahora para una celebración masiva con un recorrido triunfal y recepción oficial, anticipando la asistencia de más de 100.000 personas.

La Copa del Rey ha encontrado su hogar en Gipuzkoa . La Real Sociedad , recién coronada campeona en una emocionante final disputada en Sevilla frente al Atlético de Madrid, ha protagonizado un regreso triunfal a casa este domingo, recibiendo la primera y cálida ovación de sus seguidores.

El avión que transportaba al equipo aterrizó en el aeropuerto de San Sebastián, ubicado en Hondarribia, a las 14:09 horas, una hora más tarde de lo inicialmente previsto, pero la espera valió la pena. Miles de aficionados se congregaron para dar la bienvenida a sus héroes, coreando consignas de 'txapeldunes' (campeones) y dedicando vítores especiales a uno de los protagonistas de la final, a quien llamaban 'Marrero, Marrero'. La emoción era palpable cuando los jugadores y el cuerpo técnico descendieron de la aeronave, formando un pasillo por el que desfilaron los capitanes, Mikel Oyarzabal y Aritz Elustondo, alzando el codiciado trofeo en medio de un estallido de alegría y aclamaciones por parte de los congregados. La imagen de los capitanes, con la Copa del Rey en alto a su llegada al aeropuerto de Hondarribia, se convirtió en el símbolo de la felicidad que embargaba a la afición txuri urdin.

Tras las primeras felicitaciones y muestras de cariño recibidas en el aeropuerto, la expedición realista se dirigió a las instalaciones deportivas de Zubieta, en San Sebastián, a bordo del autobús oficial del club. Sin embargo, el trayecto no fue directo. El equipo decidió realizar un recorrido alternativo, atravesando varios municipios de la comarca de San Sebastián. Esta iniciativa les permitió ser testigos de primera mano del ambiente de euforia que se vive en la región. La presencia de seguidores con banderas blanquiazules y enseñas del equipo era abrumadora, y el calor humano de una afición fiel se hizo sentir a lo largo del recorrido. Muchos seguidores esperaron apostados en diversos lugares, algunos incluso equipados con mesas y sombrillas cerca de Zubieta, donde el autobús finalmente llegó pasadas las 15:30 horas. Este paseo triunfal sirvió como un preludio de la gran celebración que la ciudad tiene preparada.

San Sebastián se prepara para la gran fiesta este lunes, un día dedicado enteramente a rendir homenaje a sus campeones. La Real Sociedad será recibida oficialmente en el Ayuntamiento alrededor de las 19:00 horas, después de protagonizar un espectacular recorrido triunfal por el centro de la ciudad. La comitiva partirá del estadio de Anoeta una hora antes, a las 18:00 horas. En la recepción municipal, además del alcalde, Jon Insausti, y miembros de la corporación donostiarra, se espera la asistencia de importantes representantes institucionales, incluyendo miembros del Gobierno y el Parlamento vascos, así como de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las previsiones del Departamento de Seguridad apuntan a una asistencia masiva, estimando la participación de más de 100.000 personas a lo largo de la 'kalejira' y en la posterior recepción en el Ayuntamiento, su terraza y los jardines de Alderdi Eder, un enclave privilegiado junto a la icónica playa de La Concha. La ciudad se movilizará para este evento histórico, y se han anunciado importantes afectaciones de movilidad. Desde las 10:00 horas, habrá cortes intermitentes de tráfico en las zonas de Amara y el centro debido a la instalación de vallas y otros preparativos, y el estacionamiento estará prohibido desde este domingo. A partir de las 15:00 horas, se implementará un corte total de circulación en las calles afectadas, se realizarán modificaciones en el transporte público y se reforzarán los servicios de Euskotren. La seguridad de este multitudinario evento estará garantizada por un dispositivo especial de 340 policías, entre Ertzaintza y policía local. El grupo EITB, la radiotelevisión pública vasca, ofrecerá una cobertura exhaustiva del evento, desplegando un amplio equipo de profesionales y recursos técnicos, incluyendo un helicóptero, dos drones, 'segways' y 11 cámaras para capturar cada instante de la celebración.





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