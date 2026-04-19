La Real Sociedad, Campeona de Copa del Rey en una Emocionante Tanda de Penaltis ante el Atlético de Madrid

La Real Sociedad se coronó campeona de la Copa del Rey tras derrotar al Atlético de Madrid en una agónica tanda de penaltis. El partido, que finalizó 2-2 tras la prórroga, vio a los donostiarras imponerse desde los once metros gracias a las paradas de Marrero y el gol decisivo de Marín. El Atlético se queda sin título copero y debe enfocar su temporada en la Champions League.

La Real Sociedad se alzó con la Copa del Rey tras imponerse en una emocionante tanda de penaltis al Atlético de Madrid en La Cartuja. El conjunto donostiarra, que no ganaba un título desde la Copa de 2021 en un contexto marcado por la ausencia de público, celebró su cuarta Copa del Rey ante 30.000 aficionados que acompañaron al equipo de Matarazzo, artífice de la resurrección realista en 2026.

La Real Sociedad demostró desde el inicio su ambición, adelantándose a los 14 segundos con un gol de Barrenetxea tras un centro de Guedes, en una jugada que evidenció errores defensivos del Atlético. A pesar de la temprana ventaja, el Atlético logró igualar en el minuto 19 gracias a un disparo de Lookman, quien se convirtió en una pesadilla para la defensa rojiblanca. La primera mitad concluyó con la Real Sociedad de nuevo por delante en el marcador, gracias a un penalti transformado por Oyarzabal en el minuto 43, tras una acción de Guedes que forzó la pena máxima. El Atlético, que siempre estuvo a remolque, tuvo ocasiones para haber resuelto el partido antes de la prórroga, pero la genialidad de Julián Álvarez en el minuto 83 devolvió la igualdad al marcador con un espectacular gol. La prórroga no decidió al campeón, llevando la final a la fatídica tanda de penaltis. Allí, la actuación estelar del portero Unai Marrero, quien detuvo los dos primeros lanzamientos del Atlético, y la sangre fría de Pablo Marín al anotar el penalti decisivo, sellaron el triunfo para la Real Sociedad. El Atlético de Madrid, por su parte, se despide de la competición copera tras fallar sus dos primeros lanzamientos, hipotecando sus opciones de levantar el trofeo que no gana desde hace 13 años. La final fue un reflejo de la temporada de ambos equipos: la Real Sociedad demostrando su fortaleza y carácter competitivo, y el Atlético evidenciando sus dificultades para cerrar los partidos importantes, viéndose obligado a jugarse todas sus cartas en la Champions League





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