La raya: el secreto que hace que tu rostro se desincruste

Los peluqueros coinciden que si tu cara es más ancha que larga, te queda mejor la raya en medio, ya que alarga visualmente tu rostro.

Un sencillo gesto al salir de la ducha puede disimular la caída capilar y suavizar los rasgos sin renunciar a la comodidad de un pelo manejable en el centro o la prefieres a un lado? La raya es esencial para el plano de la salud, ya que est­dsobre la zona de la piel de la cabeza que ms estrçs va a soportar: está expuesta al daño del sol, al agua directamente y a los tirones del cepillado.

Los expertos coinciden en que cambiar la dirección de la raya del cabello puede transformar por completo el look de una mujer y es importante elegir el lugar que ms favorezca al rostro para colocar esta divisison. Aunque la movamos unos milímetros en cada lavado, como recomienda Miriam, podemos mantener esa seña de indentidad





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