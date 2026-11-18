Análisis del colapso del astillero vigués Hijos de J. Barreras y el incumplimiento de los acuerdos con Petróleos Mexicanos promovidos por Alberto Núñez Feijóo.

La promesa industrial de Alberto Núñez Feijóo para revitalizar el sector naval gallego a través de una alianza con Petróleos Mexicanos terminó en la quiebra definitiva del histórico astillero Hijos de J. Barreras en Vigo. Aunque el entonces presidente de la Xunta presentó el pacto como una oportunidad histórica que atraería cientos de millones de euros, la realidad fue el abandono del astillero sin la realización de los pedidos prometidos ni la instalación de la base logística europea en A Coruña.

El anuncio estratégico y las expectativas iniciales

La operación se gestó entre finales de 2011 y mayo de 2012, cuando Feijóo anunció una alianza estratégica con la petrolera mexicana para la construcción de dos floteles. El Gobierno gallego prometía una carga de trabajo superior a los 2,6 millones de horas, lo que equivalía a más de diez años de actividad para toda la plantilla de Barreras, y la creación de miles de empleos industriales. Este anuncio se convirtió en uno de los pilares de la campaña electoral del Partido Popular en Galicia, presentándose como la prueba definitiva de la capacidad del PP para atraer inversión extranjera y salvar a un sector castigado por décadas de restricciones europeas.

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En mayo de 2012, Feijóo presidió la presentación de los contratos en el Pazo de Raxoi, frente a la catedral de Santiago de Compostela. El acuerdo preveía que uno de los buques se construyera en los astilleros públicos de Navantia en Ferrol y el otro en las radas de Hijos de J. Barreras. La empresa, fundada a finales del siglo XIX por la familia Barreras Massó, había entrado en concurso de acreedores en 2011 debido a dificultades financieras previas y buscaba consolidar su flota pesquera mediante esta alianza internacional.

Desacuerdos políticos y condiciones suspensivas

Mientras en Galicia se vendía la operación como cerrada, en México la situación era completamente distinta. La oposición mexicana, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, acusaba al gobierno de Felipe Calderón de comprometer el futuro de la petrolera estatal. En septiembre de 2012, el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, tuvo que explicar en el Congreso federal que no se trataba de un contrato vinculante, sino de un acuerdo de intenciones comerciales.

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Además, se aclaró que dicho acuerdo correspondía a PMI Norteamérica, una filial privada del grupo, y no a la empresa estatal mexicana propiamente dicha. El ejecutivo mexicano añadió que el trato estaba sujeto a condiciones suspensivas, lo que significaba que el nuevo gobierno podía anularlo si así lo decidía. La oposición gallega señaló a Feijóo por presentar como segura una operación que dependía de decisiones políticas posteriores y de la estabilidad del gobierno entrante en México.

Incumplimiento y liquidación judicial

Tras la victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales mexicanas de abril de 2012, las expectativas en Galicia se desvanecieron. Petróleos Mexicanos no realizó los pedidos de los 14 barcos adicionales que Feijóo había prometido y tampoco llevó a cabo la instalación de su base logística europea en el puerto exterior de A Coruña. La compañía dejó a Hijos de J. Barreras a la deriva, agravando una situación financiera ya crítica.

El astillero vigués agonizó durante años hasta su muerte definitiva. El 10 de mayo de 2022, una jueza de lo mercantil de Vigo emitió el auto que certificó la liquidación de la compañía. Este fallo judicial ocurrió días después de que Feijóo aterrizara en Madrid para asumir la presidencia del Partido Popular. La liquidación certificó el fracaso total de la estrategia industrial diseñada para rescatar el sector naval gallego mediante la inversión mexicana.

Consecuencias para el sector naval gallego

La quiebra de Barreras, que llegó a ser el astillero más grande de España en manos privadas, supuso un golpe devastador para la identidad industrial de Vigo y las rías gallegas. El incumplimiento de los compromisos por parte de los socios mexicanos dejó al astillero sin pedidos futuros y sin la inyección de capital necesaria para competir en el mercado internacional. El proyecto, que debería haber sido un salvavidas para el sector, terminó siendo un espejismo que desmintió la imagen de buen gestor que Feijóo buscaba proyectar.

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Este episodio forma parte de un contexto más amplio de desilusión industrial en Galicia, que incluye el colapso de otros grupos como Pescanova y los problemas del grupo lácteo. La ausencia de claridad sobre los proyectos adicionales que acompañarían al acuerdo inicial dejó sin respuesta las dudas sobre el verdadero alcance de la inversión prometida. La historia de la relación entre el gobierno gallego y Petróleos Mexicanos sirve como un testimonio de cómo las expectativas políticas pueden chocar contra la realidad de las negociaciones internacionales y la salud financiera de las empresas involucradas.