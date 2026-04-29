La Puebla de Alfindén presenta alegaciones contra el centro de datos de ACS por su impacto económico y hídrico

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén ha presentado ocho alegaciones contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la instalación de un centro de datos de ACS y Benbros Energy. Las objeciones se centran en el aumento de costes de urbanización, la inviabilidad económica del polígono y el impacto en el abastecimiento de agua, un recurso ya escaso en la zona.

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén presentó el pasado 27 de enero ocho alegaciones contra el Plan de Interés General de Aragón ( PIGA ) para la instalación de un centro de datos promovido por ACS y Benbros Energy.

Las objeciones se centran en el fuerte incremento de los costes de urbanización, que pasan de 23 a más de 82 millones de euros, lo que hace inviable el desarrollo del resto del polígono industrial. Además, el proyecto tensiona el sistema de abastecimiento de agua y traslada al municipio cargas económicas y operativas que el consistorio considera inasumibles.

La alcaldesa, Pilar Villanueva, ha destacado que estas alegaciones buscan defender el interés general del municipio, especialmente en lo referente al uso del agua, un recurso ya escaso en la zona. El centro de datos, denominado ACS DC La Puebla, obtuvo la declaración de interés general de Aragón (DIGA) en julio de 2025 y el PIGA en diciembre de 2025.

Se trata de un complejo destinado al almacenamiento y procesamiento masivo de datos, que ocupará más de 25 hectáreas de suelo industrial y contará con una potencia inicial de 150 megavatios, ampliable hasta 300 en fases posteriores. Esto lo sitúa dentro de la categoría de centros de datos de gran escala.

Sin embargo, el proyecto genera preocupaciones adicionales. La multinacional promotora está exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondría dejar de ingresar alrededor de 40 millones de euros, y tampoco abonará el IBI durante cinco años.

Además, el uso de recursos municipales no viene acompañado de medidas específicas de contraprestación social, cultural o de fomento de actividades locales. El análisis jurídico del Ayuntamiento revela que la ubicación del PIGA contradice el criterio legal de situarlo en suelos con mayor autonomía, ya que se inserta en un sector ya ordenado pero no desarrollado, alterando su equilibrio.

El principal impacto es el aumento desproporcionado de los costes de urbanización, que elevan la repercusión hasta 123,51 €/m² de suelo y 186,26 €/m² edificable, sin justificación adecuada de su viabilidad. El promotor obtiene un beneficio adicional del 10% al incluir la parcela de cesión al Ayuntamiento dentro del ámbito del PIGA, lo que en la práctica triplica los gastos de urbanización del resto de parcelas, superando su valor de mercado y generando un escenario de inviabilidad económica.

Esta situación se agrava porque el nuevo uso industrial tecnológico se concentra exclusivamente en el ámbito del PIGA, sin trasladar beneficios al resto del sector, que mantiene usos tradicionales menos rentables. Las infraestructuras proyectadas responden únicamente a las necesidades del centro de datos, pero su mantenimiento recaería posteriormente en el Ayuntamiento, incluso si el resto del sector no llega a desarrollarse ni a beneficiarse de dichas obras.

Además, cualquier desarrollo futuro quedaría condicionado a la participación de los propietarios del ámbito PIGA, dificultando posibles modificaciones del planeamiento o de las cargas urbanísticas. En conjunto, se concluye que, de no adoptarse medidas como la división del sector o la creación de ámbitos jurídicamente independientes, el PIGA compromete tanto la viabilidad económica como la gestión futura del sector SP1.

Por otro lado, la cuarta alegación expone las limitaciones del sistema de abastecimiento de agua. La tubería de captación desde Zaragoza presenta tensiones de disponibilidad, hasta el punto de que la reserva anual asignada al municipio se agota cada ejercicio, generando sanciones en caso de sobreconsumo.

El proyecto del centro de datos agravaría aún más esta situación, ya que su consumo de agua sería significativo y no está claro cómo se compensaría este impacto en un municipio con recursos hídricos ya limitados





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