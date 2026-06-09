Un estudio reciente sobre la psicología infantil revela que los niños actuales tienen mayor fuerza de voluntad que los de los años 60, desmintiendo la creencia popular de que son más impacientes.

La directora de la Guardia Civil se escuda en la visita del Papa para posponer su comparecencia en el Senado por el 'caso Leire'. Sin embargo, un estudio reciente sobre la psicología infantil revela que los niños actuales tienen mayor fuerza de voluntad que los de los años 60, desmintiendo la creencia popular de que son más impacientes.

La investigación basada en el test del malvavisco muestra que los niños de los 2000 esperan dos minutos más que los de los años 70 para recibir una recompensa. El aumento global del cociente intelectual, la educación en autonomía y el uso de tecnología han potenciado la autorregulación y las funciones ejecutivas en los niños.

Uno de los estudios más citados es este trabajo de la Universidad de Minnesota, liderado por Stephanie M. Carlson, que demuestra que los niños evaluados en el decenio de los 2000 mostraron una paciencia significativamente superior. Los científicos asocian este cambio positivo a varios factores estructurales del desarrollo contemporáneo, como el aumento global del cociente intelectual y la educación en autonomía.

La tecnología, lejos de ser un enemigo absoluto, podría haber estimulado ciertas habilidades cognitivas, como el manejo de interfaces digitales y la toma de decisiones rápidas. El estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA) demuestra que la mente infantil se adapta eficientemente a los entornos complejos, desmintiendo el supuesto declive moral de nuestra sociedad.

Los menores del siglo veintiuno están demostrando una preparación cognitiva superior, listos para gestionar un mundo hiperconectado con herramientas de autocontrol emocional mucho más avanzadas. La ciencia ha hablado: la generación digital no es débil, sino la más resistente y disciplinada de toda la historia moderna. En otro orden de cosas, Chile cambia de estrategia y rechaza un megaproyecto minero para proteger un ecosistema de pingüinos y reservas marinas.

Italia se apoya en España para adoptar el 'modelo de agua español' y salvar su mayor río con 652 km. Suecia lidera la eliminación de obstáculos artificiales en las rutas migratorias de los peces. La psicología afirma que los niños de los años 60 y 70 no son más pacientes por la falta de pantallas, sino por sus padres





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