Reino Unido ofrece una protección permanente a los autónomos con ingresos bajos, mientras que en España la situación es muy distinta.

Todos los aislados en el centro Gómez Ulla como contactos por hantavirus han abandonado el centro salvo el paciente que dio positivo. En Reino Unido , los autónomos con ingresos inferiores a 12.570 libras anuales no pagan impuestos sobre la renta ni cotizaciones sociales obligatorias.

El sistema británico permite a los autónomos con bajos ingresos centrarse en su negocio sin la presión de cuotas mensuales fijas. En España, los autónomos pagan entre 260 y 300 euros al mes desde el inicio, salvo bonificaciones temporales como la Tarifa Plana. La diferencia estructural entre ambos países favorece el emprendimiento en Reino Unido, donde el apoyo a los autónomos con ingresos bajos es permanente.

Ismael Heskouri, abogado, explica que el inquilino puede quedarse en la vivienda muchos años sin pagar un euro de forma legal, y que el autónomo no paga cotizaciones obligatorias, pero el año no computa para su jubilación. De esta forma, el año computa para la jubilación de manera totalmente gratuita para el contribuyente. Javier, un autónomo con 10.000 euros de nómina, comenta que se le quitan 4.100 euros todos los meses, y que le quedarán 930 de pensión.

En España, la situación es muy distinta. Un autónomo con rendimientos netos de 14.700 euros al año (unos 1.225 euros al mes) paga impuestos y cotizaciones sociales obligatorias. La diferencia estructural es clara: Reino Unido protege permanentemente a los autónomos con ingresos bajos. Ana, una española de 24 años que vive en Suiza, comenta que gana más limpiando casas que un ingeniero en España.

Julián, un agricultor, explica que su explotación familiar produce tres millones de kilos de sandías y se venden todas. Javier, un autónomo, acogerá a peregrinos para ver al Papa. Los técnicos están de acuerdo en que activar el aire acondicionado por debajo de 22ºC dispara la factura hasta 400€ al año





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autónomos Ingresos Bajos Reino Unido España Impuestos Cotizaciones Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bally's Intralot adquiere Evoke, dueña de William Hill y 888, tras la subida de impuestos al juego online en Reino UnidoEl grupo Bally's Intralot ha comprado la firma británica Evoke, propietaria de las casas de apuestas William Hill y 888, que enfrentaba serias dificultades tras el aumento de los impuestos al juego online en Reino Unido. La oferta valora cada acción de Evoke en 52 peniques, una prima del 138% respecto al cierre del 9 de diciembre. Los accionistas podrán recibir efectivo o acciones. Según Mark Summerfield, la venta aportará valor a largo plazo y la combinación creará uno de los líderes mundiales en apuestas online y juego, con mayor escala y marcas excepcionales. Además, se considera que Reino Unido sigue siendo un gran mercado donde William Hill y 888 podrían aumentar su cuota por la mayor dificultad de entrada de nuevos competidores debido a la subida fiscal.

Read more »

Bally's Intralot adquiere Evoke, dueña de William Hill y 888, en una operación estratégica tras la subida de impuestos en Reino UnidoEl grupo Bally's Intralot ha comprado la británica Evoke, propietaria de William Hill y 888, por 52 peniques por acción, una prima del 138%, en una operación diseñada para crear un líder mundial en apuestas online y juego. La venta responde a las dificultades financieras de Evoke tras el aumento de impuestos al juego online en Reino Unido, y busca aprovechar la escala combinada y la diversificación de marcas para crecer en un mercado más restrictivo. Los accionistas recibirán efectivo o acciones, y la nueva entidad reforzará su posición global.

Read more »

Santander superará 190 millones de clientes con Webster y TSBSantander superará la barrera de los 190 millones de clientes en todo el mundo con las adquisiciones de Webster Bank en EEUU y de TSB en Reino Unido.

Read more »

Santander superará 190 millones de clientes con Webster y TSBSantander superará la barrera de los 190 millones de clientes en todo el mundo con las adquisiciones de Webster Bank en EEUU y de TSB en Reino Unido.

Read more »