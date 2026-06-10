La programación del Mundial 2026 está generando mucho interés entre los fanáticos del fútbol

El encuentro dará el pistoletazo de salida a un verano de fútbol en el que la selección sueña con traer a casa una nueva estrella para su camiseta. La ausencia de futbolistas del Real Madrid es una de las novedades más destacadas de esta convocatoria.

El encuentro dará el pistoletazo de salida a un verano de fútbol en el que la selección sueña con traer a casa una nueva estrella para su camiseta.

Ante este acontecimiento que se repite cada cuatro años, son muchos los que ya se preguntan si es que sentarse en torno a una pantalla con amigos o familia para ver a cualquier otra selección si eres amante del deporte rey es todo un acontecimiento que no puede vivirse todos los veranos. Pero sí se ha hecho público que tiene como principal novedad respecto a otras convocatorias la ausencia de futbolistas del Real Madrid.

Unai Simón, David Raya, Joan García, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Porro, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Álex Baena, Merino, Oyarzábal, Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal se podrán ver en abierto por TVE, por lo que el número completo de partidos que se podrán disfrutar dependerá de hasta qué fase del Mundial lleguen los dey los distintos cruces a los que se enfrentarán. Por ahora, estos son los partidos confirmados de la fase de grupos que sí o sí se podrán ver en abierto, sea cual sea el resultado para 21 de junio a las 18:00 horas: España-Arabia Saudí.

Listado de todos los partidos en abierto para el Mundial 2026 emitirá en abierto algunos partidos de la fase de grupos de otras Selecciones. Este es el listado: 14 de junio a las 00:00 horas: Brasil-Marruecos, 16 de junio a las 21:00 horas: Francia-Senegal, 19 de junio a las 21:00 horas: EEUU-Australia, 22 de junio a las 19:00 horas: Argentina-Austria, 25 de junio a las 22:00 horas: Ecuador-Alemania.

Aunque el Mundial se juega en México, Estados Unidos y Canadá, con el cambio horario que ello conlleva, los horarios marcados para los tres partidos de la fase de grupos corresponden a horario de España. La programación del Mundial 2026 está generando mucho interés entre los fanáticos del fútbol, y la ausencia de futbolistas del Real Madrid es una de las novedades más destacadas de esta convocatoria





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Fútbol Selección Española Real Madrid Ausencia De Futbolistas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francia en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en el MundialLa selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas al título, otra vez. “Les Bleus” tienen un entrenador muy experimentado y una plantilla cargada de figuras en todos los puestos.

Read more »

Cuándo y cómo será la triple ceremonia de inauguración del Mundial 2026Por primera vez en la historia, habrá tres ceremonias inaugurales en un Mundial en México, Toronto y los Ángeles.

Read more »

Protestas magisteriales amenazan la inauguración del Mundial 2026 en MéxicoLa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un conflicto con el gobierno mexicano a pocos días del inicio de la Copa Mundial, exigiendo mejoras salariales, pensiones y la derogación de reformas educativas y del ISSSTE. El gobierno señala restricciones presupuestarias y diálogo, mientras los maestros advierten que intensificarán las manifestaciones durante la inauguración del torneo.

Read more »

Concierto de cuenta regresiva al Mundial 2026: artistas, horarios, sedes y entradasComo parte de las celebraciones por el inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció la realización del Countdown Concert, una serie de conciertos que se celebrará el 10 de junio en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

Read more »