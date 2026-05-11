La programación de Canal Sur interrumpida por huelga en la radiotelevisión pública andaluza

La programación de Canal Sur ha sido interrumpida esta tarde como parte de las acciones de huelga en la radiotelevisión pública andaluza mientras se emitía en directo La Tarde, aquí y ahora, el magacín de sobremesa que presenta el popular Juan Y Medio. El corte se ha producido alrededor de la marcha 'a negro', como se conoce en el argot, que se ha producido alrededor de las seis de la tarde, minutos después de que Juan Y Medio anunciara la programación especial de Canal Sur por el debate con motivo de las elecciones del próximo 17 de mayo que se celebra esta noche, a partir de las 21.45, en la sede de RTVE. La emisión ha quedado interrumpida en el momento de dar paso al siguiente programa de la parrilla, Andalucía Directo, a cuyo presentador ya no se escuchaba.

La programación de Canal Sur ha sido interrumpida esta tarde como parte de las acciones de huelga en la radiotelevisión pública andaluza mientras se emitía en directo La Tarde, aquí y ahora, el magacín de sobremesa que presenta el popular Juan Y Medio.

El corte se ha producido alrededor de la marcha 'a negro', como se conoce en el argot, que se ha producido alrededor de las seis de la tarde, minutos después de que Juan Y Medio anunciara la programación especial de Canal Sur por el debate con motivo de las elecciones del próximo 17 de mayo que se celebra esta noche, a partir de las 21.45, en la sede de RTVE. La emisión ha quedado interrumpida en el momento de dar paso al siguiente programa de la parrilla, Andalucía Directo, a cuyo presentador ya no se escuchaba





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canal Sur Huelga RTVA Elección Vuelo Programación Inversión Suministro Público Periodismo Servicio Público Trabajador Jubilación Parcial Huelga Parcial Briefe Correo Electrónico Whatsapp Acceso A La Función Pública Video Almacenamiento Notificación De Servicios Mínimos Por Escrito Trabajador Afecta Servicios Mínimos Establecimiento De Servicios Mínimos Negociación Y Mala Fe No Confusión En Los Servicios Mínimos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cachitos de democracia: apuntes para medio siglo de crónica sentimentalNuestros ochenta fueron lo que los sesenta a otros países occidentales, ya que no habíamos tenido revoluciones culturales y sociales en 1968.

Read more »

Barcelona's Agora Juan Andres Benitez in Danger of DemolitionThe Agora Juan Andres Benitez, a community space in the heart of Barcelona's Raval district, is at risk of being demolished by the Sareb, a private entity with public funds. The space was occupied in 2014 as a memorial and protest against the murder of a local resident by police. The community has been fighting to prevent its demolition, citing the space's importance as a green space, a refuge from police violence, and a vital organizing hub for over 400 self-managed groups.

Read more »

La Sareb amenaza con el desalojo del Àgora Juan Andrés Benítez, icono contra la impunidad policialEl solar del barrio del Raval de Barcelona tiene un papel simbólico muy importante en la lucha contra la impunidad policial en recuerdo del vecino muerto a manos de agentes de los Mossos.

Read more »

Incendios y sospechas de espionaje en contra del judaísmo en Europa y Medio OrienteEl periodista de CNN encontróデオque videochat en Telegram donde se aseguraban de ser jóvenes, con sede en Londres, para lo que se denominaba inteligencia iraní operando con total visibilidad. Uno de los canales publicado en hebreo inglés le ofreció un contrato a los agentes muy bien remunerados en un entorno seguro y profesional, ofreciendo monitoreo y apoyo las 24 horas.

Read more »