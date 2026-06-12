La productora de Canal Sur ha cesado de forma definitiva e irrevocable al CEO imputado por agresión sexual. El juez ha ordenado el peritaje de las joyas incautadas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La productora de Canal Sur cesa al CEO imputado por agresión sexual . El juez ordenó el peritaje de las joyas incautadas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero .

El informe revela un grupo de piezas de gran valor, incluyendo un collar de oro blanco de 18 kilates con diamantes y esmeraldas naturales, valorado en 278.000 euros. Otro collar de oro blanco con diamantes de origen tailandés tiene un precio de 220.000 euros.

Además, se han encontrado collares de perlas de imitación y gemelos de plata y nácar, que se consideran sin valor. El juez ha ordenado abrir una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno. El valor de las joyas ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros, un collar de oro blanco de 18 kilates con brillantes, tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros, incluyendo pulseras de oro blanco con rubíes, esmeraldas y zafiros tailandéses. También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

A partir de ahí se produce un descenso en los precios y aparecen varias piezas entre los 1.000 y los 12.000 euros, incluyendo una pulsera con rubíes de 11.800 euros y un collar de tres hilos de amazonitas pulidas con entrepiezas de oro caladas, de 1.200 euros. Hay un reloj de 100 euros y dos cruces de la Sagrada Familia de 100 y 50 euros, respectivamente.

En el apartado de piezas sin valor están una pareja de pendientes de metal chapado y perlas de imitación, un alfiler de metal dorado con iniciales y un pendiente de metal chapado en oro con piedras de imitación





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La Productora De Canal Sur CEO Imputado Agresión Sexual Peritaje De Joyas Expresidente Del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

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