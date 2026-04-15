La Princesa Mette-Marit Retoma la Agenda Oficial en Medio de Dificultades Familiares

La princesa Mette-Marit de Noruega reaparece en un acto oficial tras un periodo de ausencia debido a problemas de salud y controversias familiares. Acompañada por su familia, la princesa muestra signos de su enfermedad respiratoria mientras la familia real enfrenta varios desafíos públicos.

No han sido meses fáciles para la familia real noruega . A la controversia desatada tras la publicación de los correos electrónicos que Mette-Marit compartió con Epstein , correos que insinuaban una relación posiblemente más cercana de lo que se había admitido inicialmente, se sumó el ingreso hospitalario del rey Harald, de 89 años, debido a una infección contraída durante sus vacaciones en Tenerife. Este cúmulo de eventos adversos coincidió con el juicio contra Marius Borg, acusado de hasta 40 delitos, y el empeoramiento de la enfermedad pulmonar que afecta a la princesa.

Durante este período, la princesa Mette-Marit se mantuvo prácticamente apartada de la vida pública. Su ausencia fue ocasionalmente interrumpida por la visita de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica y la entrevista televisiva en la que abordó y aclaró los detalles de su amistad con Epstein. Ahora, la princesa retoma sus compromisos laborales, acompañada de su esposo y sus dos hijos, los príncipes Sverre Magnus e Ingrid Alexandra. Los príncipes ejercieron como anfitriones en una recepción organizada en palacio para los atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán. Mette-Marit hizo su entrada al salón con una sonrisa, aunque visiblemente afectada por su enfermedad, ya que portaba un sistema de respiración asistida. Esta es la primera vez que la princesa aparece con oxígeno en un acto oficial, lo que subraya el avanzado estado de la enfermedad crónica que padece, por la cual se anunció en un comunicado oficial la posible necesidad de un trasplante de pulmón en el futuro. Más allá de este detalle, la princesa lucía animada, vestida con un pantalón palazzo verde manzana, una camiseta blanca de Zimmermann y una americana azul marino.

La princesa Ingrid Alexandra también optó por el azul marino, pero en su caso, lo lució en unos pantalones de traje clásicos combinados con una chaqueta de tweed a juego. Este evento representa la primera aparición conjunta en un acto oficial de Haakon, Mette-Marit y sus dos hijos desde las Navidades. Durante las vacaciones de la princesa Ingrid en Noruega, recayó sobre ella una gran parte del protagonismo institucional, destacando así su papel y posición dentro de la monarquía noruega, que ha enfrentado momentos muy turbulentos en los últimos meses. La enfermedad de Mette-Marit, los problemas legales de Marius Borg, la hospitalización del Rey y la controversia de los correos electrónicos, han puesto a la familia real en el centro del foco mediático, obligándolos a una constante adaptación y comunicación para mantener la estabilidad y la confianza del pueblo.





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