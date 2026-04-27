La Princesa Leonor cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La Casa Real anuncia que la heredera al trono, tras su formación militar, comenzará el Grado de Ciencias Políticas en la UC3M, combinando estudios con compromisos institucionales. La elección refleja la continuidad en el perfil académico de la monarquía española.

Sus Majestades los Reyes han anunciado que Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), según ha informado la Casa Real en un comunicado oficial.

La heredera al trono, tras completar con éxito su formación en las academias militares de los tres ejércitos, ha superado el exigente proceso de selección para ingresar en esta prestigiosa universidad pública, reconocida por su enfoque internacional en áreas como el Derecho, la Economía y las Relaciones Internacionales. La Princesa Leonor, que ha demostrado un notable desempeño académico durante su etapa de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales y en su formación militar, comenzará sus estudios en el campus de Getafe, donde cursará materias como Ciencia Política, Sociología, Historia y Derecho, entre otras.

La UC3M destaca por su riguroso programa académico, que busca formar profesionales capaces de analizar la política con profundidad y enfoque crítico, tanto a nivel nacional como internacional. La Princesa combinará sus estudios universitarios con sus compromisos institucionales, siguiendo el mismo modelo que ha mantenido durante su formación previa.

Su Majestad el Rey Felipe VI ha informado al Presidente del Gobierno sobre esta nueva etapa en la educación de la heredera, que marca un hito en su preparación para asumir futuras responsabilidades como futura reina de España. La elección de Ciencias Políticas refleja la continuidad en el perfil académico de la Casa Real, ya que su padre, el Rey Felipe VI, también estudió Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Georgetown en Washington D.C.

La Princesa Leonor, que ha demostrado una notable adaptabilidad y dedicación en sus estudios, podría seguir los pasos de su padre y cursar un máster en el extranjero tras finalizar su grado, aunque esta decisión se tomará en el futuro en consulta con sus padres y la Casa Real. Mientras tanto, su hermana, la Infanta Sofía, continuará sus estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en París, tras iniciar su formación en el Forward College de Lisboa.

La formación de la Princesa Leonor, que incluye desde su infancia estudios en el Colegio Santa María de los Rosales hasta su reciente experiencia en las academias militares, refleja un itinerario educativo diseñado para prepararla integralmente para su futuro rol como soberana. La elección de la UC3M, una de las universidades más prestigiosas de España, subraya el compromiso de la Casa Real con la excelencia académica y la formación de líderes capaces de enfrentar los desafíos políticos y sociales del siglo XXI





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