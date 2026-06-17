La princesa de Gales viste un vestido amarillo canario de Roksanda para asistir a las carreras de Ascot

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha llevado a cabo una visita a las carreras de Ascot, donde ha lucido un vibrante vestido amarillo canario de Roksanda. Además, ha combinado este diseño con un elegante sombrero de paja y un velo de lunares.

La princesa de Gales aportó un toque de sol a un día de verano con un vestido amarillo canario de Roksanda que ya ha lucido en varias ocasiones, incluida la final femenina individual de Wimbledon 2022.

Para la salida de hoy, combinó este vibrante diseño con un sombrero de paja 'Epona' de Jane Taylor, adornado con un elegante velo de lunares. La madre de tres hijos saludó a los espectadores mientras subía al carruaje antes de que la comitiva se dirigiera al hipódromo de Ascot. El príncipe y la princesa de Gales compartieron carruaje con el duque y la duquesa de Richmond.

Iban detrás del rey Carlos III y la reina Camilla, a quienes acompañaban Lady Sarah Chatto y su marido, Daniel Chatto. También asistieron Rory Stewart y su esposa, así como Lady Sarah Keswick y la marquesa de Lansdowne, amigas de la reina Camilla.

Desde que la reina Ana dio un paseo por East Cote en 1711 y lo declaró un lugar ideal para que 'los caballos galoparan a toda velocidad', la familia real ha formado parte integrante de esta gran tradición británica. Personajes como la reina Victoria, el rey Jorge IV y, por supuesto, la reina Desde que hizo su debut en 2016, la princesa de Gales ha convertido Ascot en toda una declaración de estilo.

Sorprendentemente, la futura reina no ha asistido a las carreras con tanta regularidad como sus parientes de la realeza (Zara Tindall y la reina Camilla, por ejemplo, son asiduas). Cuando honra las carreras con su presencia, Catherine siempre se viste a la altura de la ocasión





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