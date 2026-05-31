La doctora Elisa Gil Arribas asume la presidencia de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y tiene como objetivo garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres.

La primera mujer en asumir la presidencia de la Sociedad Española de Fertilidad, la doctora Elisa Gil Arribas, tiene como objetivo garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan.

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) tiene más de siete décadas de historia y, sin embargo, la doctora Gil Arribas es la primera mujer en asumir la presidencia. Ella cree que la rama de la medicina es clave para paliar el 'invierno demográfico' y garantizar el Estado de Bienestar.

La doctora Gil Arribas es convencida de que la sociedad científica está en una etapa de cambio y que las mujeres están empezando a tener una mayor representación en la toma de decisiones. Aunque ella es la primera mujer en asumir la presidencia de la SEF, cree que no será la única en el futuro.

La doctora Gil Arribas tiene como objetivo garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres y cree que la sociedad científica está en una etapa de cambio. Ella también cree que las mujeres tienen una mayor capacidad de sintetizar y cohesionar ideas y sensibilidades diferentes dentro de los equipos





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