La prima por plazo: clave para entender el futuro de los rendimientos de la deuda soberana

Análisis profundo del concepto de prima por plazo, sus componentes y los factores que influyen en su evolución, especialmente en el contexto actual de elevados déficits fiscales y la retirada de los bancos centrales del mercado de deuda.

A comienzos del siglo XIX, el Reino Unido necesitaba financiar una guerra larguísima y extremadamente incierta contra Napoleón. Para hacerlo, quien compraba deuda británica no sabía cuánto duraría la guerra, si Inglaterra ganaría, si habría inflación, si el Estado podría pagar, ni qué ocurriría con el comercio mundial.

El problema no era solo el riesgo de impago inmediato, sino el riesgo de convivir con décadas de incertidumbre. Por ello los inversores exigían una rentabilidad superior para prestar a muy largo plazo. Eso es precisamente la prima por plazo. Parte del movimiento alcista en los rendimientos de la deuda soberana a escala mundial en los dos últimos años, especialmente en EE.

UU. , se puede explicar a través de las dinámicas de esta variable. Es interesante desgranar este concepto y, sobre todo, apuntar a cómo algunas de las variables clave que determinan el nivel de la prima por plazo pueden impactar en el futuro.

La prima por plazo se puede definir como el rendimiento adicional que exigen los inversores por mantener bonos del Tesoro a largo plazo (frente a la inversión a corto plazo) como compensación por asumir riesgo de tipos de interés. Es la diferencia entre el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años y la composición de los tipos de interés a 1 año.

De la definición anterior de la prima por plazo se puede inferir que lo usual es que sea positiva, como lo es en la actualidad. Sin embargo, la puesta en marcha de los programas de expansión cuantitativa (QE) por parte de los bancos centrales fue hundiendo esta variable a terreno negativo durante buena parte de la década pasada.

Hoy, la prima por plazo, a su vez, se descompone en prima real y prima por inflación, y los factores que pueden impactar en ella son muy distintos, aunque algunos de los más importantes son los siguientes: la emisión neta de los Tesoros (impactando las compras que realizan los bancos centrales) y la volatilidad de las expectativas futuras. Empezando por el factor oferta y demanda, la emisión neta de deuda del Tesoro (ex compras de bancos centrales) es la variable clave.

La emisión neta de los Tesoros (que de forma aproximada es igual a los déficits que registra una economía) es una variable determinante en la relación oferta/demanda. No obstante, una vez los bancos centrales comenzaron a realizar política monetaria no convencional, a través de la compra de deuda pública, a la emisión neta se le deben descontar las compras realizadas por las autoridades monetarias (ya que sustraen papel del mercado).

Este factor fue uno de los principales explicativos de que la prima por plazo haya cotizado en negativo en el pasado reciente. En 2019, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra ya mantenían sus balances ampliados. Posteriormente, los déficits para paliar sus efectos negativos fueron significativos y los bancos centrales volvieron a actuar como soporte. De esta forma, la emisión neta en 2020 (una vez deducido el efecto de las compras) para EE.

UU. se situó ligeramente por encima del 2% del PIB y para la zona euro y el Reino Unido fue negativa (-1,8% y -0,8% del PIB, respectivamente). Si bien en 2021 el apoyo, aunque menor, continuó siendo relevante, ya en 2022 (y, sobre todo, 2023) se observó un cambio de tendencia claro cuando las presiones inflacionistas comenzaron a ser palpables y los distintos bancos centrales de forma progresiva fueron disminuyendo sus carteras.

En adelante, las perspectivas son negativas desde una doble vertiente: por el lado de la oferta, los elevados y persistentes déficits fiscales, especialmente en EE. UU. , economía para la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera un desequilibrio fiscal en los próximos 5 años en torno a casi un 7% del PIB en promedio.

Realizando unos supuestos que no parecen especialmente agresivos en relación con la caída de la deuda en manos de los bancos centrales, el papel que tendría que absorber el mercado en promedio anual durante el periodo 2024-2028 sería de un 4% del PIB en la zona euro y un 8% del PIB en el Reino Unido. Es decir, el mercado va a tener que digerir un volumen de papel como no ha ocurrido antes.

Por el lado de la demanda, recientemente se está poniendo el foco en la reducción de tenencias de papel del Tesoro de EE. UU. por parte de Japón y China.

Sin embargo, el impacto podría ser limitado, ya que, por un lado, las tenencias de otras áreas geográficas han aumentado de forma considerable. Por otro, las ventas de China se estarían desplazando a deuda de las agencias. En todo caso, parece difícil que el inversor extranjero pueda compensar una parte relevante de la emisión neta de deuda de los próximos años.

Respecto al segundo factor de impacto en la prima por plazo, introducir el concepto de prima por riesgo fiscal cuando se está hablando de activos libres de riesgo puede generar confusión, ya que parece improbable pensar en un impago de alguno de estos Tesoros. Sin embargo, por un lado, no podemos olvidar el fuerte aumento que registraron los tipos a largo plazo en octubre de 2022 en el Reino Unido ante el anuncio de políticas fiscales expansivas de Liz Truss, que abocó a su dimisión.

Todo ello sugiere que los mercados pueden empezar a exigir una prima adicional por el riesgo fiscal, lo que tendría un impacto directo sobre la prima por plazo





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