La presunción de inocencia se ha convertido en un comodín de concurso televisivo y se utiliza de manera selectiva para defender a políticos de una misma cuerda política.

La presunción de inocencia ha desaparecido entre nosotros, se ha convertido en un comodín de concurso televisivo cuando nos quedamos sin argumentos para defender a alguien pillado con las manos en la masa.

La expresión 'respetemos la presunción de inocencia' se utiliza con la misma convicción con que el acusado se acoge a la quinta enmienda en el cine de Hollywood. Sin embargo, esta presunción se ha limitado a políticos de una misma cuerda política, mientras que a los rivales se les dedica la expresión de manera selectiva.

La desaparición de la presunción de inocencia entre nosotros se remonta a las mismas fechas en que los periódicos dejaron de usar fórmulas aclaratorias en los titulares, como 'según la investigación' o 'presuntamente'. Esto se debió a que ocupaban mucho espacio y no cabían en un titular de periódico





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presunción De Inocencia Política Comodín De Concurso Televisivo Defensa De Políticos Uso Selectivo De La Presunción De Inocencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Romeo y Julieta, amor entre abucheosEl Teatro Real estrena, en una velada bronca, una versión de la ópera de Charles Gounod con puesta en escena del director de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París

Read more »

Fallece José Manuel Blecua, director de la Real Academia de la Lengua entre 2011 y 2014El académico y filólogo José Manuel Blecua falleció a los 86 años en Madrid. Nacido en Zaragoza en 1939, fue director de la RAE y catedrático, reconocido por su labor en difusión lingüística y su postura contra el uso político de las lenguas.

Read more »

Los colombianos en España se debaten entre la izquierda y la ultraderecha: 'Necesitamos un Bukele colombiano'Los colombianos en España deciden en unos comicios marcados por la polarización

Read more »

El PP debate entre moción de censura o elecciones anticipadasAlberto Núñez Feijóo y el Partido Popular se enfrentan a la decisión de presentar una moción de censura o insistir en elecciones anticipadas para desgastar al Gobierno. Feijóo pide a los partidos que apoyan al Gobierno que retiren su respaldo, mientras Cuca Gamarra aboga por elecciones. Los números no favorecen una moción, y figuras como Alma Ezcurra destacan la difícil decisión.

Read more »