La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inicia visita oficial a India para impulsar la cooperación bilateral

Delcy Rodríguez viaja a India para una agenda de trabajo en economía, comercio, tecnología y salud. Su visita de cinco días ocurre cinco meses después de asumir la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez lleva un mensaje de paz y busca ampliar alianzas estratégicas.

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , llegó este miércoles a India para una visita de cinco días en la que buscará estrechar la cooperación bilateral en economía, comercio, cultura, tecnología, industria y salud, informó el Gobierno venezolano en un comunicado.

Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Palam de Nueva Delhi, donde la recibió el secretario adjunto y jefe de División para América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, Aman Puri, dijo el Gobierno. A la presidenta encargada la acompañan los embajadores de ambos países y un grupo de altos funcionarios de Venezuela, entre quienes están el canciller Yván Gil; la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, y la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

En su canal de Telegram, Rodríguez declaró que viaja a la India con un mensaje de paz, amistad y cooperación, destacando que este país es una gran potencia espiritual y económica. Subrayó que su agenda de trabajo está orientada a fortalecer áreas de cooperación que beneficien al pueblo venezolano, promoviendo la complementariedad y el desarrollo compartido entre ambas naciones. El viaje concluirá el 7 de junio, según el comunicado oficial.

Esta gira se produce cinco meses después de que Rodríguez asumiera la presidencia encargada de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas y otras ciudades. Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos de armas, cargos que él niega. Desde entonces, Rodríguez ha condenado la operación de Estados Unidos pero ha expresado su disposición a establecer una relación de cooperación y respeto con el gobierno de Donald Trump.

Durante su mandato interino, Rodríguez viajó a La Haya para defender ante la Corte Internacional de Justicia los argumentos de Venezuela en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, reafirmando la posición histórica de su país sobre la soberanía de esa región. La visita a India representa un esfuerzo por diversificar las relaciones internacionales de Venezuela, buscando nuevos socios estratégicos en un contexto de tensiones con Occidente.

Se espera que Rodríguez se reúna con altos funcionarios indios para explorar acuerdos en sectores clave como energía, agricultura e infraestructura. Este acercamiento a India también podría interpretarse como un intento de contrarrestar el aislamiento diplomático que enfrenta Venezuela tras la captura de Maduro. Aunque no se han anunciado firmas de contratos concretos, la agenda incluye temas de cooperación tecnológica y de salud, sectores donde India tiene experiencia avanzada.

La visita también tiene un componente simbólico, al promover un mensaje de paz en un momento de alta tensión regional. Rodríguez busca presentar a su gobierno como un actor estable dispuesto al diálogo internacional.

Sin embargo, algunos analistas señalan que el éxito de esta gira dependerá de los resultados concretos y de la capacidad de Venezuela para ofrecer garantías a potenciales inversores. La delegación venezolana incluye a ministros clave, lo que sugiere que se planean discusiones técnicas en múltiples áreas. La visita a la India coincide con el aniversario de cinco meses del gobierno interino, un momento en que Rodríguez busca consolidar su legitimidad internacional.

Se prevé que después de India, la presidenta encargada pueda realizar otras visitas a países de Asia o África para ampliar el espectro diplomático. La comunidad internacional observará con atención el desarrollo de esta visita y sus posibles repercusiones en la situación política de Venezuela. En medio del conflicto legal con Guyana, Rodríguez busca también fortalecer el apoyo diplomático en foros multilaterales.

La presencia de la ministra de Ciencia y Tecnología sugiere un interés particular en cooperación en áreas de innovación. La relación entre Venezuela e India ha sido tradicionalmente positiva, especialmente en el sector petrolero, pero ahora se busca ampliarla a otros campos. Los detalles específicos de los acuerdos que podrían firmarse aún no se han revelado. El gobierno venezolano insiste en que esta visita forma parte de una estrategia de diálogo constructivo con todas las naciones del mundo.

Rodríguez ha manifestado que su administración está abierta a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la no injerencia. Este viaje también podría interpretarse como un mensaje a Estados Unidos sobre la capacidad de Venezuela para buscar nuevos aliados. La visita concluirá con una declaración conjunta probable que resuma los avances en las conversaciones. Mientras tanto, la oposición venezolana en el exilio ha criticado el viaje, calificándolo como una legitima la gestión de Rodríguez.

Sin embargo, el gobierno interino ignora estas críticas y sigue adelante con su agenda diplomática. Se espera que después de su paso por India, Rodríguez continúe con una agenda apretada que incluye más viajes internacionales. La comunidad internacional, especialmente los países del Grupo de Lima y la Unión Europea, estará atenta a los resultados de esta gira. En el plano interno, el gobierno de Rodríguez busca mostrar que, a pesar de las dificultades, mantiene una política exterior activa.

La visita a India también podría abrir puertas para que empresas indias inviertan en Venezuela, especialmente en los sectores farmacéutico y tecnológico. La delegación venezolana es de alto nivel, lo que indica la importancia que el gobierno interino otorga a esta relación. El aeropuerto Palam de Nueva Delhi fue el punto de llegada, y Rodríguez fue recibida con honores protocolarios.

Las redes sociales del gobierno venezolano han estado difundiendo imágenes y mensajes sobre el viaje, resaltando la fraternidad entre ambos pueblos. En su mensaje de Telegram, Rodríguez habló de cumplir una fructífera agenda de trabajo, una frase que se repite en comunicados oficiales. La visita de cinco días incluye reuniones bilaterales y posiblemente visitas a centros de investigación e industria.

El gobierno indio, por su parte, no ha dado muchos detalles públicamente, pero se sabe que tiene interés en expandir su influencia en América Latina. Venezuela, por su parte, busca diversificar sus socios comerciales más allá de China y Rusia. Este viaje podría ser un paso en esa dirección. Se espera que al final de la visita se anuncien algún tipo de acuerdos de cooperación.

Rodríguez también podría aprovechar para reunirse con empresarios indios y exponer las oportunidades de inversión en Venezuela. La situación económica de Venezuela sigue siendo crítica, por lo que cualquier acuerdo de cooperación es visto como positivo. Aunque las sanciones internacionales limitan algunas transacciones, India ha mantenido relaciones comerciales con Venezuela. La visita podría fortalecer esos lazos económicos.

En el aspecto cultural, también se podrían acordar intercambios académicos y artísticos. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, podría tener un papel importante en las discusiones sobre cooperación en ese campo. La visita también permite a Rodríguez mostrar su capacidad para liderar una delegación internacional. El hecho de que la acompañen los embajadores de ambos países subraya el carácter oficial de la misión.

Rodríguez llegó a la India en un momento en que su gobierno busca mayor reconocimiento internacional. Aunque muchos países aún no reconocen su gobierno, algunos tienen relaciones de facto. India, tradicionalmente no alineada, puede estar dispuesta a tratar con el gobierno interino sin tomar partido abiertamente. Esta visita podría sentar un precedente para otros países de la región.

La duración de cinco días sugiere que las conversaciones serán sustanciales. No se descarta que Rodríguez también visite otras ciudades además de Nueva Delhi. El comunicado oficial venezolano fue breve, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles. La visita se produce cuando se cumplen cinco meses de la captura de Maduro, un hito que el gobierno interino quiere destacar.

Rodríguez ha dicho que su gobierno está trabajando para restablecer la democracia en Venezuela, pero esto es cuestionado por la oposición. El viaje a la India se enmarca en una estrategia de diplomacia activa. La presidenta encargada también tiene pendiente la situación del Esequibo, que mantiene a Venezuela en tensión con Guyana. La visita a la CIJ en La Haya fue un momento importante en esa disputa.

Ahora, con la gira a la India, busca compensar ese focus legal con avances diplomáticos en otras regiones. La comunidad internacionalobservará si esta visita produce resultados tangibles. Por ahora, el gobierno venezolano se muestra optimista. Rodríguez ha dicho que es una visita histórica para las relaciones bilaterales.

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