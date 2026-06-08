El magistrado investiga a Leticia de la Hoz por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano. La presidenta del PSOE declarará el 10 de julio por conversaciones de WhatsApp con Díez.

El magistrado investiga a Leticia de la Hoz por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano . La presidenta del PSOE declarará el 10 de julio por conversaciones de WhatsApp con Díez.

Esta pidió entre el 26 de julio y el 13 de julio. Al día siguiente, será el turno de Leticia de la Hoz, a la única que ha citado como imputada tras las últimas diligencias en esta causa.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una, en la que la exmilitante socialista le habla de reconducir los ataques al presidente, dar ayuda cualificada y dar la vuelta al asunto como un calcetín. De los encuentros con la directora de la Guardia Civil al papel de Sánchez: hechos, indicios y suposiciones de la UCO en el caso Leire.

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso se lo habías contado a Santos el otro día, aunque según precisó ayer no recibió información de ningún tipo procedente de para que cambiara su declaración relativa a que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz por indicación del comisionista y que declaró que Leire Díez le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO, el empresario de hidrocarburos. A parte de estos testigos, la UCO ya les tomó declaración en dependencias de la Guardia Civil a finales de mayo, al igual que a la abogada Leticia de la Hoz, en su caso en condición de investigada.

Tras declarar Yuste que el Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo ordenó ponerse de perfil en las causas que afectasen al, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez, que ante agentes de la Guardia Civil declaró que Leticia de la Hoz le trasladó una oferta de beneficios procesales a cambio de aportara información sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda, un agente de la Policía Nacional en Sevilla que se vio con Leire Díez cuando esta buscaba información sobre la jueza del caso





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