La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que solo los empadronados podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que solo los empadronados en la capital podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal, generando polémica entre los no censados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha anunciado que solo los empadronados en la capital podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal, generando polémica entre los no censados.

La Consejería de Transportes justifica el cambio por la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que destina bonificaciones a residentes empadronados. Esta medida, que afecta a 200.000 personas, ha sido criticada por figuras como Óscar López y Mónica García, quienes la consideran excluyente. El consejero García Martín defiende que es lógico que los empadronados se beneficien, ya que financian el 94% de las bonificaciones.

La Consejería de Transportes explicó que se está aplicando la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que recoge que las bonificaciones financiadas con recursos públicos de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios. Esta noticia ha contado con diferentes reacciones y opiniones, como la del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, que asegura que el PP solo gobierna para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha expuesto que Ayuso exige ahora el empadronamiento para acceder a la tarjeta de transporte, mientras pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar, mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que los empadronados en la región tienen acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal porque son quienes sufragan con sus impuestos el 94% de las bonificaciones.

García Martín ha defendido que esta es una medida recogida en el propio reglamento del Consorcio Regional de Transportes, si bien no se había podido realizar la comprobación de requisitos. La situación ha generado una gran polémica entre los residentes en la Comunidad de Madrid, que se han enterado de este cambio por los medios de comunicación y no han recibido aviso alguno.

Las peticiones de abonos actuales y las renovaciones han sido congeladas, lo que significa que los usuarios del transporte público que no residen en la región perderán sus abonos. Esta noticia ha contado con diferentes reacciones y opiniones, como la del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, que asegura que el PP solo gobierna para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha expuesto que Ayuso exige ahora el empadronamiento para acceder a la tarjeta de transporte, mientras pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar, mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que los empadronados en la región tienen acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal porque son quienes sufragan con sus impuestos el 94% de las bonificaciones.

García Martín ha defendido que esta es una medida recogida en el propio reglamento del Consorcio Regional de Transportes, si bien no se había podido realizar la comprobación de requisitos. La situación ha generado una gran polémica entre los residentes en la Comunidad de Madrid, que se han enterado de este cambio por los medios de comunicación y no han recibido aviso alguno.

Las peticiones de abonos actuales y las renovaciones han sido congeladas, lo que significa que los usuarios del transporte público que no residen en la región perderán sus abonos





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