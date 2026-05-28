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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ataca duramente a Pedro Sánchez

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ataca duramente a Pedro Sánchez
Isabel Díaz AyusoPedro SánchezElecciones
📆5/28/2026 12:59 PM
📰A3Noticias
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante un acto organizado por El Mundo. Ayuso ha asegurado que Sánchez es corrupción y ha defendido que en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante un acto organizado por El Mundo. Ayuso ha asegurado que Sánchez es corrupción y ha defendido que en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones.

La dirigente madrileña también ha advertido de la gravedad de las investigaciones abiertas en torno al entorno del presidente del Gobierno. Si se demuestra todo lo que se está investigando, supondría que es un crimen organizado, ha afirmado ante los asistentes al encuentro. La presidenta madrileña ha intensificado así su ofensiva política contra el Ejecutivo central.

Durante su intervención, Ayuso ha insistido en que la situación política actual requiere una respuesta inmediata por parte del presidente del Gobierno y ha reclamado que los ciudadanos vuelvan a las urnas. Por su parte, Joaquín Manso, director de El Mundo, también se ha pronunciado sobre el clima político actual y las reacciones a las palabras de Ayuso.

El director de 'El Mundo' ha afirmado que si se convierte en abominable que gobierne la derecha, la alternativa siempre va a parecer mejor. Susana Díaz ha pedido un adelanto electoral y ha pidió que su partido tome una postura férrea para no hundirse entre tanta investigación judicial. La socialista ha pedido a Sánchez elecciones anticipadas para separar las generales de las elecciones autonómicas

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Isabel Díaz Ayuso Pedro Sánchez Elecciones Corrupción Investigaciones

 

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