La presidenta de la Comisión Europea pide que se haga "condición central" en cualquier negociación de paz entre Ucrania y Rusia el retorno de los niños ucranianos deportados

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió en un vídeo la realización de un acuerdo de paz en el que se ponga como televisión central el retorno de los niños ucranianos deportados a Rusia, comenzando a partir de las sanciones contra 23 personas y entidades responsables del traslado forzoso de 20.500 niños ucranianos a Rusia en el contexto de la guerra

La presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, exigió en un vídeo proyectado durante una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos celebrada en Bruselas que el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia sea una "condición central" en cualquier negociación de paz entre Kyiv y Moscú.

También aseguró que la Unión Europea "no descansará" hasta que cada uno de los menores de edad secuestrados vuelva con sus familias.

"El retorno de cada niño ucraniano deportado por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz. Porque, ¿cómo puede una nación elegir su propio futuro si a sus hijos se les niega ese derecho?

", ha indicado. Después de que los Veintisiete adoptaran sanciones contra 23 personas y entidades responsables del traslado forzoso de 20.500 niños ucranianos a Rusia en el contexto de la guerra, ha celebrado esta "contribución práctica" para devolver "al mayor número posible de niños" a sus familias.

"Decenas de miles de niños y niñas permanecen atrapados en Rusia, aterrorizados y añorando a sus familias y seres queridos. Muchos ya han sido rescatados gracias a los esfuerzos del Gobierno ucraniano, la sociedad civil y todos ustedes en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. Pero cada niño que permanece cautivo es uno de más. Y no descansaremos hasta que cada uno de ellos sea reunido con su familia", ha añadido





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