La presidenta de Junts descarta apoyar moción de censura contra Sánchez

La diputada Mònica Sales, presidenta de Junts en el Parlament, ha descartado que su partido apoye una hipotética moción de censura en el Congreso contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

La diputada Mònica Sales , presidenta de Junts en el Parlament , ha descartado que su partido apoye una hipotética moción de censura en el Congreso contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez .

Sales aseguró que la capacidad de convocar elecciones es de Sánchez y que el tema de la moción de censura no está sobre la mesa en este momento. Sin embargo, pidió celeridad al PSOE para que se explique sobre el supuesto papel del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra'. Sales mostró respeto por la presunción de inocencia del exmandatario socialista, aunque subrayó la necesidad de que se aclaren las cosas.

La moción contra Sánchez ha sido impulsada por Vox y ha sido objeto de debate en el PP, aunque Sales aseguró que su partido no está considerando apoyarla en este momento. La situación política en España se está volviendo cada vez más compleja, con múltiples partidos y grupos políticos que buscan influir en la toma de decisiones. La moción de censura contra Sánchez es solo uno de los muchos temas que están en la mesa en este momento.

La capacidad de convocar elecciones es un aspecto clave en la política española, ya que permite a los partidos ganar o perder poder. La situación actual es muy incierta y todos los actores políticos están esperando a ver qué sucede a continuación. La presidenta de Junts ha mostrado su disposición a trabajar con el PSOE para encontrar una solución a este problema, aunque ha subrayado la necesidad de que se aclaren las cosas.

La situación política en España es muy delicada y todos los actores están esperando a ver qué sucede a continuación. La moción de censura contra Sánchez es solo uno de los muchos temas que están en la mesa en este momento. La capacidad de convocar elecciones es un aspecto clave en la política española, ya que permite a los partidos ganar o perder poder.

La situación actual es muy incierta y todos los actores políticos están esperando a ver qué sucede a continuación. La presidenta de Junts ha mostrado su disposición a trabajar con el PSOE para encontrar una solución a este problema, aunque ha subrayado la necesidad de que se aclaren las cosas. La situación política en España es muy delicada y todos los actores están esperando a ver qué sucede a continuación





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