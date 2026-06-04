La Presidencia del Gobierno remite a la Casa del Rey la petición de renuncia al privilegio de la inviolabilidad penal

La Presidencia del Gobierno ha respondido a la petición de una veintena de juristas de prestigio para que Felipe VI renuncie al privilegio de la inviolabilidad penal. Los juristas han reclamado por cuarta vez que el rey anuncie su renuncia a este privilegio, pero Moncloa ha recomendado que se dirijan directamente a la Casa del Rey. La respuesta ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa, que consideran llamativo que el Gobierno evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

La Presidencia del Gobierno ha respondido a la petición de una veintena de juristas de prestigio para que Felipe VI renuncie al privilegio de la inviolabilidad penal.

Los juristas han reclamado por cuarta vez que el rey anuncie su renuncia a este privilegio, pero Moncloa ha recomendado que se dirijan directamente a la Casa del Rey. La respuesta ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa, que consideran llamativo que el Gobierno evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una encuesta para conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022





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