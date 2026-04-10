La presentación decisiva de Netanyahu en la Casa Blanca y las consecuencias del conflicto con Irán

Un análisis de la presentación clave de Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca que impulsó a EE.UU. hacia la guerra con Irán. Se examinan las tensiones internas en Washington, las diferencias de opinión sobre la estrategia y las consecuencias políticas para Israel tras el alto el fuego.

El primer ministro de Israel hizo una presentación decisiva en la Casa Blanca en febrero. Tras el alto el fuego, para el que Israel denuncia no haber sido consultado, el líder israelí se enfrenta a una tormenta interna.

La decisión de llevar a Estados Unidos a la guerra contra Irán no fue un gesto impulsivo ni una reacción de última hora, sino el resultado de un proceso que combinó intuición política —fallida, según los resultados de la Operación Furia Épica— presión de su principal aliado en Oriente Próximo, el israelí Benjamín, y advertencias internas que, en última instancia, no lograron frenar la intervención.\Netanyahu viajó a Washington con un mensaje claro: Irán estaba en una posición vulnerable y existía una oportunidad real para golpear su estructura militar e incluso precipitar un cambio de régimen. La presentación, realizada durante una hora por el israelí ante el presidente norteamericano, su secretario de Defensa, el de Estado, el director de la CIA o el jefe del Ejército, dibujaba una operación rápida y eficaz, con riesgos contenidos. Su promesa era clara: la acción sería lo suficientemente contundente como para alterar el equilibrio regional, pero sin arrastrar a Estados Unidos a un conflicto prolongado. Un planteamiento que encontró eco en Trump —quien, según el rotativo estadounidense, dijo:— y que coincidía con su visión de larga data sobre Irán como una amenaza singular para los intereses norteamericanos. Sin embargo, dentro de la Casa Blanca el consenso no existía. Los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban plausibles los objetivos estrictamente militares —ataques contra infraestructuras estratégicas o la cúpula del régimen—, pero descartaban como poco realista la idea de un colapso interno en Teherán. La posibilidad de una guerra corta y transformadora no estaba respaldada por los análisis técnicos que, bajo la tutela de Donald Trump, quedaron en segundo plano. El vicepresidente, que se conectó de forma telemática desde Budapest al no llegar a tiempo tras su periplo europeo en apoyo al húngaro Viktor Orbán, según relata el rotativo norteamericano, advirtió de los riesgos de una escalada regional, del impacto sobre el mercado energético global —con el estrecho de Ormuz como punto crítico— y del desgaste de las capacidades militares estadounidenses en un contexto de múltiples frentes abiertos. Aun así, el proceso fue decantándose en la Sala de Situación y el argumento que terminó imponiéndose fue más limitado, pero suficiente: aunque el cambio de régimen no fuera viable, debilitar de forma significativa la capacidad militar iraní sí lo era. La decisión final reflejó, en buena medida, el estilo de Trump: un cálculo personalista en el que el riesgo se asumía bajo la convicción de que la superioridad militar estadounidense garantizaría un desenlace rápido. De esta forma, y abierta la—una reunión de altos oficiales iraníes que incluía al ayatolá Ali Jameneí— la orden se dio sin ambigüedades: “La Operación Furia Épica está aprobada. No se permiten abortos. Buena suerte”, dictó el republicano.\La aparente sintonía entre Washington y Tel Aviv empezó a resquebrajarse mucho antes del alto el fuego. A finales de marzo, en pleno desarrollo de la ofensiva, el vicepresidente Vance mantuvo una conversación especialmente tensa con Benjamín Netanyahu, según diversas informaciones publicadas en medios internacionales. En ella, cuestionó abiertamente las premisas sobre las que se había construido la guerra: reprochó al primer ministro israelí —y por ende, al jefe del Mossad, David Barnea— haber presentado ante Trump un escenario excesivamente optimista, en el que la caída del régimen iraní parecía plausible y rápida, algo que la inteligencia estadounidense nunca consideró realista. La tensión continuó dentro de la Administración estadounidense: mientras Israel seguía defendiendo una lógica de escalada, parte del entorno del presidente empezaba a asumir que el conflicto podía derivar en un escenario mucho más incierto —y costoso— de lo previsto. Tras el frágil alto el fuego alcanzado entre EE.UU. e Irán —y que a estas horas sigue pendiendo de un hilo— se ha abierto una crisis de gran envergadura para Benjamín Netanyahu, durante años conocido en Israel como 'Bibi, el mago' por sus dotes para el escapismo en lo referente a asumir responsabilidades políticas. Esta vez la crítica no se limita a los resultados militares de la guerra, sino que apunta a un elemento particularmente sensible en el país: Israel no participó en las negociaciones entre Washington y Teherán que pusieron fin al conflicto. Ese hecho ha sido interpretado por amplios sectores políticos como un fracaso estratégico de primer orden. Desde la oposición, el diagnóstico ha sido inmediato y contundente. El líder opositor lo resumió en una frase que ha marcado el debate público: “Nunca ha habido un desastre diplomático como este en toda nuestra historia”





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