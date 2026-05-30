La precariedad del camionero: 30 años de experiencia y un futuro incierto

Juan Antonio Trujillo, camionero con tres décadas de trayectoria, relata cómo el oficio ha pasado de ser un garante de estabilidad económica a una profesión marcada por largas jornadas, falta de pago de horas extra y la necesidad de una rigurosa organización financiera. A pesar de todo, mantiene la esperanza en la recuperación del sector.

Juan Antonio Trujillo, camionero con 30 años de experiencia, describe cómo la profesión ha pasado de garantizar estabilidad económica a ser más precaria. Trujillo destaca las largas jornadas laborales, que pueden llegar a 12 o 14 horas diarias, y la falta de remuneración justa por las horas extra.

El camionero explica que la organización financiera es fundamental para los autónomos del sector, ya que deben afrontar gastos como gasoil, ruedas, menús diarios y seguros. A pesar de las dificultades, Trujillo mantiene la esperanza de que la profesión vuelva a ser atractiva y valora el papel imprescindible de los transportistas en la sociedad.

Antes de ser camionero, Trujillo fue chófer: Yo me hice mi casa y me casé con la madre de mi hijo a los 30 años siendo chófer, sin pedir un préstamo de nada, expresó. Recalcó que este fue un trabajo en el que se ganaba mucho dinero y en el cual debía hacer dos viajes desde Cataluña a Sevilla a la semana, es decir, que no me lo han regalado. Explicó que eso lo quieres hacer hoy y no puedes.

No me digas, sí claro, es que antes la vivienda valía menos, claro, pero también se ganaba menos. Cuando él empezó su carrera en el sector del transporte: Hoy ha cambiado todo, no te dejan vivir, es todo pagar y pagar, confesó. Actualmente, Juan Antonio Trujillo comentó que trabaja principalmente en la zona de Cataluña. Esto, a su vez, le permite tener la suerte de que cada día duerme en casa.

Dicho esto, desveló que diariamente recorre de media alrededor de 500 kilómetros y, dependiendo del día, se levanta a las 5 de la mañana, o incluso antes, para comenzar su jornada. De esta manera, con honestidad señaló: Si empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, pues a veces, termino a las 6 de la tarde. Hay días que descanso 9 horas y tengo de disponibilidad 15.

A veces a mediodía ya he terminado, pero alrededor de 12 horas de jornada, continuó, por supuesto, haciendo el inciso de que siempre dependerá de la jornada y de la hora en que se comience a trabajar. Aprovechó para hacer hincapié en que la faena de un camión, tenemos que ser conscientes, que hay gente que quiere trabajar 8 horitas y a la casa, entonces vete a una fábrica.

Aquí si tienes que echar 12 horas, echas 12 horas, si tienes que echar 14 horas, son 14 horas, continuó exponiendo. Sin embargo, recalcó que ese tiempo extra que dedican los trabajadores de este sector debe estar remunerado. Respecto a sus gastos, el camionero comentó que ya lleva 30 años siendo autónomo y que el mayor gasto es el gasoil y luego las ruedas, que yo las cambio de año en año.

Estos trabajadores normalmente deben organizar los gastos del camión en relación con su sueldo, es decir, por ejemplo guardar 3 céntimos de cada kilómetro para invertirlo en cambiar las ruedas. Recalcó la importancia de esta organización financiera a nivel mensual y aconsejó que es algo que debe convertirse en una costumbre, porque también hay que contar con los menús de cada día, el gasoil, si ocurre una avería, el seguro del camión, entre otros.

Trujillo mantiene la esperanza de que la profesión vuelva a ser atractiva para las nuevas generaciones, pero advierte que sin cambios estructurales en las condiciones laborales y salariales, será difícil revertir la tendencia. El transporte de mercancías es un eslabón vital en la cadena de suministro, y los camioneros como Juan Antonio merecen un reconocimiento y una remuneración acordes a su esfuerzo y dedicación





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