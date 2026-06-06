La preboda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo reúne a estrellas como Donatella Versace, Katy Perry y Charli XCX

La pareja celebró una exclusiva fiesta previa a su boda en la Villa Igiea de Palermo, con una decoración inspirada en una librería y la presencia de numerosos rostros VIP del mundo de la moda y la música.

La preboda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo ha sido el evento más comentado del fin de semana. La pareja, que ya se casó en secreto en Londres el 31 de mayo, celebró una fiesta íntima pero repleta de famosos en la capital siciliana.

La velada tuvo lugar en la Villa Igiea, un imponente edificio del siglo XVII situado a las afueras de la ciudad. Los jardines y terrazas se transformaron en un escenario festivo con iluminación cálida, mesas al aire libre y música en directo, creando un ambiente mediterráneo que marcó el inicio de tres días de celebraciones. Dua Lipa lució un espectacular vestido halter de Bottega Veneta, confeccionado en tejido intrecciato y con una falda de plumas blancas de avestruz.

Completó el look con un clutch a juego y joyería de Bulgari. Por su parte, Callum Turner optó por un traje de lino beige combinado con camisa blanca y gafas oscuras. La decoración de la fiesta estuvo inspirada en una librería, un guiño al momento en que se conocieron mientras ambos leían el mismo libro. Las estanterías, portadas y citas evocaban ese encuentro fortuito, añadiendo un toque personal y simbólico.

Entre los invitados destacaron Donatella Versace, Katy Perry y Charli XCX, así como amigos íntimos de la pareja. Aunque se rumoreó la presencia de Elton John, no se le vio en el evento. La fiesta incluyó un baile espontáneo de los novios junto a una banda en directo, un momento que se volvió viral en redes sociales. La seguridad fue máxima, causando molestias entre los vecinos por los cortes de calles y las restricciones.

El aeropuerto de Palermo recibió un flujo constante de vuelos privados, transformando la ciudad en un hervidero de celebridades. La pareja se alojó en el Hotel Villa Igiea, que cerró sus puertas al público para garantizar la privacidad durante todo el fin de semana





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