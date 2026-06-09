La posible salida a bolsa de SpaceX: ¿Una prueba de resistencia para los mercados?

Análisis del impacto de una OPV de SpaceX en los índices bursátiles y la dinámica de los fondos indexados.

La posible salida a bolsa de SpaceX, la empresa de exploración espacial fundada por Elon Musk, ha generado un intenso debate entre inversores y analistas sobre si podría desestabilizar los mercados de capitales .

Durante la burbuja de las puntocom, decenas de empresas realizaron ofertas públicas iniciales (OPV), pero solo unas pocas lograron recaudar más de mil millones de dólares. En los últimos 25 años, el tamaño de las OPV ha crecido de manera constante, con la de Saudi Aramco en 2019 como la mayor hasta la fecha, recaudando alrededor de 29.000 millones de dólares y valorando la empresa en aproximadamente 1,9 billones.

Sin embargo, se espera que SpaceX, junto con Anthropic y OpenAI, recaude en conjunto unos 170.000 millones de dólares, con valoraciones que podrían superar los 4 billones. Esto representaría un desafío sin precedentes para los mercados, especialmente para los fondos indexados que deben seguir las reglas de inclusión en índices como el S&P 500. Los proveedores de índices han estado revisando sus regulaciones para adaptarse a estas megasalidas a bolsa.

S&P 500, por ejemplo, exige que una empresa tenga ganancias positivas en el trimestre más reciente y en los cuatro trimestres consecutivos anteriores para ser incluida. Esta condición retrasó la incorporación de Tesla en 2020, lo que provocó un aumento del 70% en sus acciones entre el anuncio de su inclusión y su ingreso efectivo. Muchos inversores criticaron el retraso, argumentando que distorsionó el mercado.

Ahora, con SpaceX, la situación podría ser más compleja: si la empresa sale a bolsa con una valoración de 2 billones de dólares y vende el 4% de sus acciones, los fondos indexados podrían necesitar comprar hasta 500.000 millones de dólares en acciones, mientras que solo estarían disponibles 80.000 millones. En teoría, esto podría llevar a un precio de equilibrio infinito, desestabilizando los mercados.

Sin embargo, en la práctica, las reglas de los índices se basan en el capital flotante, es decir, las acciones disponibles para el público. Bajo este enfoque, los fondos indexados necesitarían comprar alrededor de 30.000 millones de dólares de un flotante de 80.000 millones, un monto que los mercados pueden absorber sin colapsar. El impacto real podría ser una ventaja de valoración duradera para las empresas incluidas en índices importantes.

Por ejemplo, desde 2012, el S&P 500 ha superado ampliamente al Next 500 (empresas clasificadas del puesto 501 al 1000 por capitalización bursátil), a pesar de que el flujo de caja del S&P 500 ha crecido un 3% anual más lento. Esto sugiere que los inversores pagan más por las empresas del índice, no porque sus negocios sean mejores, sino por la demanda artificial de los fondos indexados.

En definitiva, aunque una OPV de SpaceX pondrá a prueba la resistencia de los mercados, no provocará un colapso, sino que pondrá de manifiesto las distorsiones que la indexación ya ha introducido





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