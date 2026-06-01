La portavoz del PSOE denuncia intereses claros para derrumbar la acción del Gobierno

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que hay intereses claros para derrumbar la acción de todo un Gobierno tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha deslizado que el PP se está saltando todas las reglas que rodean los procedimientos judiciales.

La portavoz del PSOE , Montse Mínguez, ha asegurado que hay intereses claros para derrumbar la acción de todo un Gobierno tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha deslizado que el PP se está saltando todas las reglas que rodean los procedimientos judiciales. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha exigido que se rinda cuentas ante la ciudadanía. La secretaria general del PSOE ha valorado que si Sánchez está tranquilo no es de recibo esperar un mes para dar explicaciones. El presidente del PSOE ha reprochado a los socios que dicen que la situación es insostenible, ¿para qué le sostienen?.

El portavoz de los populares, Borja Sémper, ha advertido de que su respaldo les pasará factura. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha insistido en que se van a estar donde haga falta para desalojar a este Gobierno. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado que unas elecciones podrían ser una solución. Santos Cerdán ha negado que se produjeran chantajes o actuaciones similares tras su imputación en el 'caso Leire Díez'.

El líder del PP, Feijóo, ha asegurado que Sánchez no vino a limpiar nada sino a mancharlo todo y ha pedido no especular con las mociones de censura. Begoña Gómez ha recurrido su citación del 9 de junio y ha acusado al juez Peinado de llevar la causa a una velocidad de crucero. Joaquim Bosch ha asegurado que esto no forma parte de ninguna campaña, es el funcionamiento ordinario del estado de derecho.

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