La poliposis nasal y el asma: dos enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida

La poliposis nasal y el asma son dos enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de las personas. La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a los senos paranasales y provoca la formación de tejido blando en el revestimiento interno de la nariz. El asma es una enfermedad crónica que provoca una inflamación e hinchazón de las vías respiratorias.

La poliposis nasal y el asma son dos enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de las personas. La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a los senos paranasales y provoca la formación de tejido blando en el revestimiento interno de la nariz.

El asma es una enfermedad crónica que provoca una inflamación e hinchazón de las vías respiratorias. Según el doctor Serafín Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la relación entre ambas enfermedades es muy estrecha y tiene una base fisiopatológica común.

La inflamación eosinofílica de tipo 2 afecta de manera simultánea a la vía aérea superior e inferior, lo que significa que un adecuado abordaje de la poliposis nasal también puede mejorar el control del asma. En muchos casos, las dos enfermedades coexisten y se crean un círculo vicioso: la inflamación de las vías respiratorias superiores empeora el control de las vías respiratorias inferiores, y viceversa.

Por tanto, entender cómo se produce esta conexión entre las vías respiratorias es clave para ambas enfermedades. El diagnóstico de la poliposis nasal es fundamentalmente clínico y endoscópico, y el otorrinolaringólogo es el responsable de realizar una anamnesis detallada y una exploración mediante endoscopia nasal que permite ver directamente los pólipos, valorar su extensión y estadificarlos.

También la tomografía computarizada de senos paranasales es imprescindible para planificar la cirugía y evaluar la extensión de la enfermedad sinusal, así como tomar una muestra de tejido polipoideo para completar el diagnóstico. Abordar la poliposis nasal tiene como objetivo reducir sus síntomas, disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones, mejorar el control clínico y funcional del asma concomitante y mejorar la calidad de vida del paciente.

La atención y el abordaje de la poliposis nasal y el asma requieren un equipo multidisciplinar que incluya a un otorrinolaringólogo, un neumólogo, un alergólogo y un farmacológico clínico, entre otros. La inflamación de tipo 2 afecta a la vía aérea en su conjunto, y el paciente necesita una evaluación y seguimiento coordinados entre los diferentes especialistas





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