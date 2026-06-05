La policía y las protestas: opacidad de protocolos y denuncias de trato diferencial

Expertos en criminología y derechos humanos exigen transparencia y revisión de protocolos tras episodios de uso de la fuerza en protestas de diferente signo político. La falta de datos oficiales dificulta el análisis de posibles sesgos.

La actuación policial durante las protestas ha generado un intenso debate social y político en España , especialmente tras episodios recientes como la agresión a una profesora en la huelga educativa valenciana y el uso diferencial de la fuerza según el perfil de los manifestantes.

Expertos en criminología y derechos humanos exigen una revisión profunda de los protocolos que regulan el uso de la fuerza por parte de los bodies de seguridad, así como una mayor transparencia en la publicación de datos estadísticos sobre intervenciones policiales. La ausencia de información oficial dificulta enormemente el análisis de posibles patrones de comportamiento discriminatorio y el ejercicio de la fiscalización ciudadana.

Según denuncia la abogada Cèlia Carbonell de Irídia, la mayoría de los protocolos que regulan el uso de la fuerza y del material policial siguen sin ser públicos, lo que impide a la sociedad civil evaluar con rigor las actuaciones y posibles abusos. El profesor Juanjo Medina, coordinador del grupo de estudios policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, señala que el problema radica en que los sindicatos policiales anteponen sistemáticamente los intereses de los funcionarios a los de la ciudadanía, sin contrastar la información.

Esta falta de contraste y de datos oficiales ha convertido el debate en un campo minado de suposiciones donde es peligroso asociar la protesta pacífica con la posible comisión de actos delictivos, según Daniel Canales de Amnistía Internacional. El punto de partida de cualquier análisis serio debe ser el reconocimiento de la escasez de datos.

El Ministerio del Interior no ofrece estadísticas detalladas sobre el uso de la fuerza en manifestaciones, una omisión que contrasta con el modelo británico, el cual publica desde hace una década balances consolidados que incluyen incidentes letales, cacheos, detenciones y todo tipo de muestras de fuerza desplegadas por los agentes. En ausencia de datos oficiales, lo único disponible son estudios e informes elaborados por movimientos sociales y entidades de derechos humanos.

La plataforma de denuncia de violence institucional de Irídia ha registrado en 2025 un 66,7% más de casos que en 2024 y más del doble que en 2023, una tendencia que, según Carbonell, evidencia una represión más intensa, visible y sistemática, particularmente contra ciertos colectivos. La experiencia internacional sugiere que la transparencia estadística no solo es posible, sino que es un pilar fundamental para construir una policía democrática y accountable.

La percepción de un trato diferencial según quién proteste se ha visto reforzada por imágenes virales y relatos de los últimos meses. Mientras que las protestas de la huelga educativa valenciana terminaron con la agresión filmed a una profesora que fue derribada por la espalda por un agente, otras movilizaciones, como las de grupos ultras de extrema derecha que organizaron marchas con saludos fascistas y lemas contra migrantes, se desarrollaron durante semanas sin la misma respuesta contundente por parte de los antidisturbios.

También se observa un uso intensivo de proyectiles de foam en desahucios de familias vulnerables en Cerdanyola, mientras que las manifestaciones contra el genocidio en Palestina fueron dispersadas con botes de humo y porras. La abogada Carbonell habla de un "trato preferencial" hacia grupos de extrema derecha, mientras se endurece la respuesta contra quienes protestan en sentido contrario.

Esta asimetría, unida a la opacidad de los protocolos, alimenta la desconfianza ciudadana y subraya la urgencia de reformar el marco de actuación policial, garantizando que el uso de la fuerza sea siempre proporcional, necesario y no discriminatorio, y que existan mecanismos de control independientes y transparentes.





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