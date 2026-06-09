La Policía Nacional y la Guardia Civil luchan contra la trata de seres humanos en España

El Ministerio del Interior ha detallado que la cantidad de víctimas de trata de seres humanos en España ha aumentado un 4% en 2025 en comparación con el año anterior. La Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado 858 operaciones para combatir la trata de seres humanos y han liberado a 374 víctimas de explotación sexual, mientras que 397 víctimas han sido rescatadas de situaciones de explotación sexual sin la concurrencia de redes de trata de personas.

El Ministerio del Interior ha detallado que son un 4% más que en 2024 y que 28 de ellas eran menores. La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron el año pasado 858 operaciones para combatir la trata de seres humanos , que fueron captadas por redes criminales organizadas mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual , laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

Estos datos están recogidos en el resumen anual elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. Según este balance fueron 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores, y 397 en el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual sin la concurrencia de redes de trata de personas, de las cuales 13 eran menores.

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y la explotación sexual culminaron con la liberación de 697 víctimas de trata y mujeres que querían dejar la prostitución. Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, encontrando 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer de entre 33 y 37 años y de nacionalidades colombiana, española y rumana.

En cuanto a las acciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores, y 618 en el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, con un perfil similar, hombre de 28 a 32 años procedente de Colombia, Marruecos o India. 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas. Durante 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas a la explotación sexual o laboral, como la detención de cuatro personas de nacionalidad rumana en una operación que terminó con la detención de cuatro personas, y la liberación de 92 víctimas, la mayoría ucranianas, en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada





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