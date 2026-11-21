La Policía Nacional lanza un vídeo para recordar que las persecuciones y robos de GTA VI no son un juego y pueden acabar en detención.

La Policía Nacional ha publicado un vídeo en redes sociales para advertir a los aficionados de los peligros de trasladar a la vida real algunas de las acciones que aparecen en la popular saga GTA VI. El mensaje llega en plena expectación por el videojuego, desarrollado por Rockstar Games, que llegó este jueves a PlayStation 5 y Xbox Series X/S después de años de espera.

En las imágenes, una agente recuerda que en la vida real no hay botón de reiniciar ni trucos para quitarse las estrellas de búsqueda, en referencia al sistema de persecución policial que aparece en el juego. El cuerpo ha optado por un tono cercano y por referencias al propio videojuego para trasladar un mensaje claro a los jugadores.

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Qué acciones del juego preocupan a la Policía Nacional

La Policía Nacional pone el foco en acciones como las persecuciones a gran velocidad, los robos de vehículos o las huidas de los agentes, todas ellas presentes en la saga.

El cuerpo subraya que protagonizar maniobras temerarias puede poner en peligro la vida de otras personas y terminar con una detención. En el juego, un error de conducción se corrige con un nuevo intento, pero en la calle sus consecuencias pueden afectar a peatones, conductores y a los propios implicados.

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Consecuencias penales de ignorar a los agentes

Ignorar las indicaciones de los agentes durante una huida peligrosa puede acarrear consecuencias penales, según advierte la Policía Nacional en su vídeo.

La diferencia con el videojuego es clara: en GTA las estrellas de búsqueda se pueden evitar con habilidad o con trampas, mientras que en la vida real una persecución policial no se detiene pulsando un botón. El mensaje del cuerpo insiste en que cualquier intento de escapar de los agentes en plena vía pública tiene un coste real.

El mensaje de la Policía Nacional a los jugadores de GTA VI

La Policía Nacional resume su advertencia en una frase que mezcla humor y seriedad: en GTA todo vale, pero la vida real no es un juego.

La campaña utiliza el lenguaje del propio videojuego para llegar a los aficionados más jóvenes, un público que sigue de cerca los lanzamientos de la saga. El vídeo no detalla nuevas medidas ni procedimientos, por lo que su alcance se limita, por ahora, a un aviso preventivo dirigido a quienes juegan a GTA VI en PlayStation 5 o Xbox Series X/S.