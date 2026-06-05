La policía ha encontrado restos óseos durante obras en la vivienda de la familia de Juan Navarro, un joven de 27 años que desapareció en 1993. La hermana de Juan Navarro ha confesado que fue asesinado por su madre y hermana después de una discusión violenta con su padre.

La policía investiga el crimen de Juan Navarro , un joven de 27 años que desapareció en 1993. Según la confesión de su hermana, fue asesinado por su madre y hermana después de una discusión violenta con su padre.

El cuerpo fue descuartizado y enterrado en el corral de la casa familiar. La policía ha encontrado restos óseos durante obras en la vivienda y está realizando una prueba de ADN para confirmar si corresponden a Juan Navarro. La jueza ha indicado que el crimen prescribió tras 33 años, pero si se confirma que se trata de Juan Navarro y que fue asesinado por su familia, el crimen no habría prescrito.

La policía está investigando todo lo descubierto y ha tomado declaración a la madre y un hermano de Juan Navarro. La familia había asumido los costes de las obras en la casa, incluyendo la picadura del suelo, donde se encontraron los restos óseos. La policía ha estado en la vivienda de Denia durante tres días y ha llevado los restos óseos a la Policía Científica para su análisis.

La jueza ha adelantado que si se confirma que se trata de Juan Navarro y que fue asesinado por su familia, el crimen no habría prescrito. La policía está investigando todo lo descubierto y ha tomado declaración a la madre y un hermano de Juan Navarro. La familia había asumido los costes de las obras en la casa, incluyendo la picadura del suelo, donde se encontraron los restos óseos.

La policía ha estado en la vivienda de Denia durante tres días y ha llevado los restos óseos a la Policía Científica para su análisis. La jueza ha adelantado que si se confirma que se trata de Juan Navarro y que fue asesinado por su familia, el crimen no habría prescrito. La policía está investigando todo lo descubierto y ha tomado declaración a la madre y un hermano de Juan Navarro.

La familia había asumido los costes de las obras en la casa, incluyendo la picadura del suelo, donde se encontraron los restos óseos. La policía ha estado en la vivienda de Denia durante tres días y ha llevado los restos óseos a la Policía Científica para su análisis. La jueza ha adelantado que si se confirma que se trata de Juan Navarro y que fue asesinado por su familia, el crimen no habría prescrito.

La policía está investigando todo lo descubierto y ha tomado declaración a la madre y un hermano de Juan Navarro. La familia había asumido los costes de las obras en la casa, incluyendo la picadura del suelo, donde se encontraron los restos óseos. La policía ha estado en la vivienda de Denia durante tres días y ha llevado los restos óseos a la Policía Científica para su análisis.

La jueza ha adelantado que si se confirma que se trata de Juan Navarro y que fue asesinado por su familia, el crimen no habría prescrito





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