La Policía de Sussex respalda en tres cuerpos mujeres en el mar frente a Brighton, al más bajo de Inglaterra

Un informe del superintendente jefe de la Policía de Sussex, Adam Hays, confirma los informes de tres cuerpos de mujeres encontradas en aguas frente a Brighton, el sur de Inglaterra. La investigación está activa y ocho patrullas y furgonetas policiales están colaborando en el caso.

La Policía de Sussex ha recuperado tres cadáveres de tres mujeres en aguas frente a la localidad de Brighton, en el sur de Inglaterra. (Macabro descubrimiento en Brighton - La Policía de Sussex ha recuperado tres cadáveres de tres mujeres en aguas frente a Brighton con un informe de Adam Hays) "Se trata de un incidente trágico y se están llevando a cabo investigaciones rápidas para confirmar la identidad de estas tres mujeres y comprender exactamente lo sucedido", ha explicado el superintendente jefe de la Policía de Sussex, Adam Hays.

Hays comprendió el interés que el macabro descubrimiento acarrea, pero pidió que la gente se mantenga alejada.

"Sé que esto preocupa a la comunidad, pero pido al público que se mantenga alejado de la zona mientras los servicios de emergencia continúan con su trabajo. Proporcionaremos más información tan pronto como esté disponible". Alrededor de las 05:45 hora local (04.45 GMT) los servicios de emergencia recibieron una llamada de aviso. Al desplazarse hasta el lugar fue cuando se recuperaron los cadáveres, concretamente, en el área de Madeira Drive, en Brighton.

En Brighton no es extraño que la gente acuda al mar a nadar a primera hora. Un vecino de la zona asegura a The Sun que esta mañana "hace muchísimo viento, frío y el mar está muy agitado, así que no entiendo por qué alguien habría estado en el mar" y añade que: "Las condiciones probablemente habrían sido lo suficientemente fuertes como para empujarlos desde las inmediaciones del muelle Brighton Palace Pier".

La investigación está abierta y en la operación participan ocho coches patrullas y también furgonetas policiales. Siguiéndonos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Abogacía del Estado rechaza la suspensión de la regularización masiva de Sánchez y alega que el 'interés general' se vería 'gravemente dañado'Silvia Lorenzo (Madrid, 2000) ha vivido en Corea del Sur, Francia e Inglaterra, pero si tuviera que escoger un lugar para asentarse sería la redacción de EL MUNDO.

Read more »

Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 21 años en CarabanchelExistían denuncias previas por violencia machista contra el agresor, que se encuentra en prisión provisional.

Read more »

Estado crítico de la mujer que dio positivo en el test del hantavirus en FranciaEl estado de salud de una mujer francesa que dio positivo en el test del hantavirus ha empeorado en momentos en los que ya se sospechaba de que pudiera tratarse de una infección por este virus. Aunque se ha afirmado que su vida corre peligro, la ministra de Salud ha asegurado que Francia ha puesto en marcha los protocolos más estrictos de Europa para evitar la propagación del virus.

Read more »

Mujer de 32 años y brote de hantavirus en crucero MV Hondius¿Te cansabas de la noticia sobre la mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus y sobre el brote en el crucero MV Hondius? TeeSt esto como un resumen.

Read more »