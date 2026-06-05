La policía arresta al hijo de la novia de James Handy en relación con su muerte

La policía ha arrestado al hijo de la novia del actor James Handy en relación con su muerte, después de que fuera encontrado apuñalado en el pecho en Los Ángeles.

La policía ha arrestado al hijo de la novia del actor James Handy en relación con su muerte, después de que fuera encontrado apuñalado en el pecho en Los Ángeles .

Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a una llamada al 911 el miércoles por la mañana, después de que una persona dijera que había matado al hombre del pecado. Según la policía, encontraron al hombre de 81 años, conocido por películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, apuñalado en el pecho e inconsciente en el jardín delantero de su casa. Fue trasladado al hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia de Handy y que vive en la casa con su madre, declaró a los agentes que él era la persona que buscaban. De acuerdo con las autoridades, Gledhill fue detenido bajo sospecha de un cargo de asesinato. Su fianza se fijó en US$ 2 millones. Nacido en Nueva York, Handy lleva décadas trabajando en cine y televisión.

Es conocido por su papel de exterminador en la película de 1995 Jumanji y, más recientemente, por su papel de Jimmy, el camarero, en la película de 2022 Top Gun: Maverick. También ha participado en algunas de las series policiacas más populares de la televisión, como NCIS: Los Ángeles, The Closer y Cold Case. La agencia de talentos Ellis Talent Group emitió un comunicado lamentando la muerte de Handy y describiéndolo como un cliente y amigo 'talentoso, humilde y amable'





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Handy Muerte Asesinato Policía Los Ángeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sánchez activa los Presupuestos y anuncia que los negociará con Junts y PNVEl BOE publicará esta semana la orden de elaboración de las cuentas públicas para el año 2027

Read more »

Bótox en la pausa del almuerzo: los profesionales recurren a los retoques estéticos para triunfarDesde que Joëlle Rotsaert abrió su segunda clínica de estética en Shoreditch, Londres, hace 18 meses, la demanda se ha disparado. Entre sus clientes se encuentran muchos...

Read more »

Es oficial: los propietarios que vendan la vivienda deberán indemnizar a los inquilinos residentesTe contamos los requisitos que deben darse para que así sea según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Más información: David Jiménez: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF porque sería una doble tributación”

Read more »

Los ases del toreo clásico que siguen emocionando a los aficionadosRecuerda o sueña uno con aquellos carteles de toreo clásico que dejaron a las claras la Edad de Oro del Toreo, y cómo los ases actuales como Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado siguen ofreciendo emociones inolvidables

Read more »