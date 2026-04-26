La polémica por la colección Gelman: arte, poder y política en México

La colección Gelman, una de las más importantes del arte moderno mexicano, se ha convertido en el centro de una polémica que involucra a empresarios, bancos y al Gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que intervenir para aclarar el destino de obras emblemáticas de Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, mientras se cuestiona la transparencia y el papel del Estado en la protección del patrimonio cultural.

El destino de algunas de las obras más emblemáticas del arte mexicano , como las de Frida Kahlo , Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, ha generado una intensa polémica en México, elevándose casi a nivel de cuestión de Estado.

Desde que se anunció a principios de año la cesión de la colección Gelman al Banco Santander, se ha desatado una tormenta de críticas que ha obligado a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir para aclarar la situación. El sector artístico mexicano acusa al Gobierno de favorecer intereses privados, actuar con opacidad y no proteger adecuadamente un patrimonio cultural blindado por una estricta ley que regula la salida de obras emblemáticas del país.

EL PAÍS ha investigado los últimos movimientos de esta colección, valorada en 356 millones de dólares, y ha descubierto cómo una operación habitual en el mercado del arte se ha convertido en un complejo enredo con tres protagonistas clave: el coleccionista mexicano, el banco español y el Gobierno, responsable de supervisar las obras protegidas. Entre los detalles más llamativos está un préstamo de 150 millones de dólares concedido por el Santander al coleccionista, con 156 obras de la colección como garantía.

Los Zambrano, una influyente familia de la burguesía industrial del norte de México, son dueños de Cemex, la mayor empresa cementera del país, y tienen una larga tradición en el coleccionismo de arte. Marcelo Zambrano, de la tercera generación de la familia y directivo de Cemex, decidió adquirir la colección Gelman, una de las más importantes del arte moderno mexicano, con una historia llena de intrigas.

En 2020, Zambrano compró al menos una parte de la colección, registrada en la declaración fiscal de la Fundación Vergel, que controlaba el legado tras la muerte de los propietarios originales. Desde entonces, Zambrano ha buscado financiación para cubrir esta operación millonaria, obteniendo en octubre de 2023 un préstamo de Sotheby’s Financial Services a través de sus empresas en Estados Unidos y México.

Sin embargo, las obras permanecieron en reserva hasta finales de 2024, cuando los Zambrano ya eran dueños de la colección y se anunció una subasta en Sotheby’s en Nueva York. El Gobierno mexicano detuvo la venta de una obra de María Izquierdo, protegida por la ley de patrimonio, y exigió que un cuadro de Siqueiros se vendiera en México.

El resto de las obras, unas treinta, se vendieron en la primera aparición pública de la colección bajo la gestión de los Zambrano. El siguiente movimiento fue el 21 de enero de este año, cuando el Banco Santander anunció un acuerdo con los Zambrano para gestionar 160 de las 300 obras de la colección y exhibirlas en el nuevo centro cultural Faro Santander, que se inaugurará en junio en Cantabria.

Este anuncio desencadenó una ola de críticas por la falta de transparencia sobre los plazos del acuerdo y el papel del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), que debe autorizar cualquier salida de las obras protegidas. Las declaraciones de Daniel Vega Pérez, director del Faro Santander, sugiriendo que la legislación es flexible, no ayudaron.

Las autoridades mexicanas dieron cifras contradictorias sobre los plazos de devolución de las obras, primero cinco años y luego dos, hasta que Sheinbaum confirmó que regresarían en 2028. Un dato clave es que, una semana antes del anuncio en España, el Santander concedió un préstamo de 150 millones de dólares a Marcelo Zambrano, refinanciando el anterior de Sotheby’s





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