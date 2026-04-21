La polémica gestión de Arbeloa con Dani Carvajal desata críticas en el entorno del Real Madrid

Dani Carvajal vive una situación límite en el Real Madrid bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. La falta de minutos del lateral y las duras críticas de Santi Cañizares ponen en el foco la relación entre ambos y el futuro del jugador de cara al Mundial.

La situación de Dani Carvajal en el Real Madrid ha alcanzado un punto de inflexión que genera múltiples interrogantes en el entorno futbolístico. A pesar de que el equipo merengue se encuentra en una etapa de la temporada donde los partidos restantes carecen de una trascendencia competitiva real, al estar prácticamente descartado de la lucha por el título de Liga, el lateral derecho sigue sin encontrar su lugar en los esquemas de Álvaro Arbeloa .

Desde que el técnico salmantino tomó las riendas del banquillo a mediados de enero, la presencia de Carvajal se ha vuelto testimonial, acumulando apenas tres titularidades en meses de competición. Esta ostracismo ha despertado una creciente preocupación, especialmente por la cercanía de la Copa del Mundo, un evento para el cual las opciones del jugador de Leganés parecen desvanecerse conforme pasan las semanas sin minutos de juego de calidad que lo avalen ante el seleccionador Luis de la Fuente. El análisis de esta problemática ha trascendido los medios deportivos tradicionales, provocando la reacción de figuras autorizadas como Santi Cañizares. En su intervención en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el exportero fue sumamente crítico con la gestión de Arbeloa, calificando la situación de Carvajal como una falta de respeto hacia una leyenda viva del club. Según Cañizares, no existe una justificación estrictamente deportiva que sustente la ausencia constante del jugador en los onces iniciales. Se especula con que factores extradeportivos, como la finalización de su contrato o posibles rencillas personales derivadas de su pasado compartido en el vestuario, podrían estar influyendo en las decisiones técnicas. La sospecha de que podría existir una inquina personal por parte del entrenador es un tema que ha comenzado a ganar peso en el debate público, cuestionando la profesionalidad en la gestión de una figura que ha dado tanto a la entidad blanca. Resulta evidente que el trato dispensado hacia Carvajal está generando un clima de tensión innecesario. Cañizares enfatizó que, incluso en un escenario donde el rendimiento del futbolista pudiera estar comprometido por condiciones físicas, el respeto institucional obligaría a permitirle demostrar su estado sobre el terreno de juego. Esta falta de decoro no solo perjudica al jugador en su intento de asegurar una convocatoria internacional o planificar su futuro profesional lejos de Chamartín, sino que también empaña la imagen de un club que debería cuidar con mayor sensibilidad a sus iconos históricos. La pregunta que queda en el aire, y que el cuerpo técnico se niega a responder con claridad, es por qué se prefiere mantener en el banquillo a un estandarte en lugar de ofrecerle la oportunidad de despedirse con dignidad o, en su defecto, evaluar si aún posee el nivel necesario para continuar compitiendo al más alto nivel. Mientras tanto, la carrera del madrileño se consume en la incertidumbre, rodeada de un silencio técnico que es cada vez más ensordecedor





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