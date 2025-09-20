La Poesía y el Eco de las Plegarias: Un Recuerdo Fraterno

Un relato conmovedor sobre la relación entre un escritor y su hermana, una monja y poeta, cuyo trágico fallecimiento revive el dolor y la admiración, entrelazando la memoria, la fe, la poesía y la búsqueda de la felicidad.

En estos días de septiembre, marcados por una lluvia incesante que ha durado veinte días consecutivos, el recuerdo de mi hermana, monja y poeta, se hace aún más presente. Debería haber cumplido sesenta y tres años. Sin embargo, hace tres años, meses antes de llegar a los sesenta, una edad temprana para partir, un conductor a alta velocidad le arrebató la vida, mientras ella montaba en bicicleta.

Aunque no soy un creyente ferviente, cada noche le rezo a mi hermana, con la certeza de que puede escuchar el eco de mis plegarias. No dirijo mis oraciones a dioses, vírgenes o santos, ni a otros familiares difuntos; solo a ella, porque siento en mi corazón que me escucha. Son oraciones egoístas, oportunistas, lo sé. Le ruego que cuide mi salud, ilumine mi camino, me dote de sabiduría y humildad, y me aleje de las personas negativas. También le pido que me guíe sutilmente para ser un mejor escritor, o al menos, uno menos torpe.\Mi hermana era una escritora con una musicalidad única. Escribía crónicas periodísticas, relatos de viajes y reportajes sobre pintores y poetas, pero su voz melodiosa alcanzaba las alturas y se volvía más rica, profunda y universal cuando se dedicaba a la poesía. Publicó solo dos poemarios, sin buscar la fama, la notoriedad ni los premios. No concedía entrevistas ni aparecía en televisión. Era una poeta radical, sin poses ni artificios. Había nacido poeta y aceptaba ese destino con naturalidad. Viví muchos años cerca de ella, antes de que fuera monja, en la casa de campo de nuestros padres, cuando leía libros que a mí me parecían aburridos; en la casa de los abuelos, donde me refugié de mi padre y ella, posteriormente, encontró un refugio también, lo cual me regaló la dicha de su compañía, desayunando juntos, pan con mantequilla y mermelada, todas las mañanas a las ocho; en el periódico, donde ella publicaba notas culturales y yo una columna política, y donde a menudo se desmayaba porque casi no comía, y si lo hacía, era una zanahoria cruda; y en la universidad, ella estudiando literatura, yo leyes. Llegamos incluso a vivir solos: cuando me mudé del hogar de los abuelos y conseguí un apartamento, ella vino conmigo. Aunque yo quería ser escritor, no me atrevía a decirlo abiertamente. Ella, en cambio, quería ser poeta, y quizás por eso me ocultaba sus poemas. Nos encantaba asistir a las fiestas de los amigos de la universidad y del periódico. Bailábamos juntos toda la noche, como si nadie más existiera. Ella amaba bailar. Cuando bailaba, parecía extasiada, liberada, enloquecida de felicidad, como si hubiera escapado de una jaula, y sonreía poéticamente. Yo no podía ser más feliz a su lado. Por supuesto, había pretendientes que deseaban bailar con ella e invitarla a salir. Sin embargo, mi hermana prefería bailar conmigo.\Me sorprendió profundamente cuando, al terminar su carrera de literatura, me anunció que se mudaría a un convento en los Andes para convertirse en novicia y luego monja. En uno de sus viajes como reportera incansable, había conocido aquel monasterio carmelita y sentido la poderosa epifanía de que ese, y no otro, era su lugar en el mundo. Su decisión me pareció valiente: siempre había sido religiosa, pero sin exagerar, pues sabía combinar la fe con la poesía, la música y las fiestas. Con notable coraje, se despidió de la familia y de sus gatos, me dejó sus libros, se llevó sus poemas secretos y viajó al sur, a un convento perdido en las montañas, donde no llegaban los coches ni los autobuses. Se jugaba la vida: no muy lejos de esa casa religiosa había campamentos terroristas. Aunque la admiré profundamente, no celebré su decisión, porque pensé que mi hermana extrañaría la poesía, los libros, la música y los bailes. En ese momento, nuestros destinos se bifurcaron: ella partió para servir a Dios humildemente, y yo me mudé al país de las libertades con la esperanza atea e insolente de convertirme en escritor. Mi hermana abrazó la fe religiosa, toda la fe que podía abrazar una mujer de veintidós años, y yo, por el contrario, le di la espalda al camino de la virtud, la abstinencia y la santidad, y me lancé a la utopía de que mi vida solo tendría sentido si, arriesgando todo, me atrevía a escribir las historias que bullían en mi cabeza. Los dos perseguimos entonces una quimera, un sueño quijotesco: ella quiso ser santa y poeta, y yo quise ser ateo y escritor. En el fondo, buscábamos llegar al paraíso, ella orando, yo escribiendo





