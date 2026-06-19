La Plaza Mayor se convierte en una gran sala de cine con 'El verdugo' y 'Cría cuervos'

La Plaza Mayor de Madrid se convierte en una gran sala de cine este fin de semana con la proyección gratuita de 'El verdugo' y 'Cría cuervos', dos obras maestras del cine español que servirán como prólogo del festival Platino Clásicos de 2027.

La Plaza Mayor de Madrid se convierte en una gran sala de cine este fin de semana con la proyección gratuita de 'El verdugo' y 'Cría cuervos', dos obras maestras del cine español que servirán como prólogo del festival Platino Clásicos de 2027.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo y contará con la actuación de Blanca Paloma y Jeanette, que volverá a interpretar la icónica canción 'Por qué te vas' de 'Cría cuervos'. El festival Platino Clásicos nace para revertir el olvido de centenares de obras maestras del cine español y devolverlas a la gran pantalla.

El presidente de Egeda, Cerezo, dio el pistoletazo de salida a la iniciativa cultural y expresó su entusiasmo por la doble cita cinematográfica del viernes y el sábado.

'La Plaza Mayor ha sido durante siglos un gran escenario de la vida madrileña y esta noche vivirá un nuevo capítulo al convertirse en una gran sala de cine', dijo. El objetivo de Platino Clásicos es devolver el amor del público a las salas de cine y apoyar a los exhibidores y distribuidores. El festival también busca reunir a las nuevas generaciones con sus mayores y demostrarles la importancia de la experiencia colectiva de ver una película en una sala.

El presidente de Egeda defendió la liturgia de sentarse en la butaca a oscuras frente a las nuevas generaciones que prefieren ver películas en sus móviles.

'Hay que demostrarles que en el móvil se pueden ver como un mal menor, pero que la pantalla grande tiene una liturgia común que es incomparable', dijo. La Comunidad de Madrid acompañará iniciativas que trabajen por una cultura abierta y acerquen el cine a todos los ciudadanos. La Aemet ha lanzado un aviso especial por la llegada a España de la primera ola de calor del verano, con temperaturas de más de 40 grados en algunas zonas.

La proyección en la Plaza Mayor de 'El verdugo' y 'Cría cuervos' es el prólogo del festival Platino Clásicos de 2027, que se convertirá en el primer festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana





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