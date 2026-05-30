La periostitis tibial: una lesión común en corredores y cómo prevenirla

La periostitis tibial es una lesión común en corredores que se produce cuando se acumula impacto sin adaptar las cargas de entrenamiento de manera progresiva. La buena noticia es que la mayoría de las lesiones más frecuentes en corredores comparten mecanismos comunes y responden muy bien al entrenamiento de fuerza correctamente planteado.

La periostitis tibial, o síndrome de estrés tibial medial , es una lesión típica de corredores. Aparece un dolor en la parte interna de la tibia cuando se acumula impacto sin adaptar las cargas de entrenamiento de manera progresiva.

Hazte Prémium por 1 € al mes pinchando aquí (primer mes gratis). Cada zancada que damos supone una suma de impactos repetidos que multiplican varias veces nuestro peso corporal, y además tenemos que recordar que el apoyo se realiza unilateralmente. Cuando la carga supera la capacidad de adaptación de los tejidos, el cuerpo avisa en forma de dolor. Y si no se actúa a tiempo, aparece la lesión.

La buena noticia es que la mayoría de las lesiones más frecuentes en corredores comparten mecanismos comunes y, sobre todo, responden muy bien al entrenamiento de fuerza correctamente planteado





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Correr Lesión Estrés Tibial Medial Prevención Entrenamiento De Fuerza

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