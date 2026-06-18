La pérdida del olfato puede ser un síntoma precoz de enfermedades neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer. Investigadores han identificado una señal que puede aparecer mucho antes de que aparezcan los síntomas que llevan a la consulta. La pérdida del olfato puede ser cuantitativa o cualitativa y puede ser una de las señales más precoces de alteración en los circuitos nerviosos.

Las neuronas olfativas son especialmente sensibles dentro de nuestro sistema nervioso, lo que las convierte en una señal de alarma para prevenir y quizá tratar enfermedades neurológicas .

Perder el sentido del olfato con la edad puede ser un aviso del desarrollo de otras enfermedades neurológicas. Mientras que más de un millón de personas en España conviven con alguna enfermedad neurodegenerativa, según la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer, con alrededor de 800.000 diagnósticos, y el Parkinson, con entre 150.000 y 300.000 afectados, son las más frecuentes, y se prevé que la población global con demencia prácticamente se triplique en 2050.

Son enfermedades que avanzan de forma silenciosa durante años antes de que aparezcan los síntomas que llevan a la consulta. En los últimos años, varias investigaciones científicas han identificado una señal que puede aparecer mucho antes: la pérdida del olfato. Una persona mayor que sufre de temblores puede ir a la consulta para saber si padece la enfermedad de Parkinson, o comprobar si tiene un diagnóstico de demencia cuando los olvidos cotidianos se vuelven más frecuentes.

Pero mucho antes, esos pacientes han podido experimentar una pérdida o alteración del olfato. La pérdida del olfato puede ser cuantitativa (todo tiene menos olor) o cualitativa, y esta segunda forma es especialmente interesante desde el punto de vista diagnóstico.

La doctora Natalia Barbero, jefa de equipo territorial de Neurología de HM Hospitales, explica que hay pacientes que no tienen una hiposmia, sino una dificultad para reconocer olores: huelen, tienen la percepción del olfato, pero no saben reconocer a qué huelen. Por ejemplo, perciben el olor del café, pero no saben asociar ese olor al café.

Esta incapacidad de identificar olores que sí se perciben puede ser una de las señales más precoces de alteración en los circuitos nerviosos que conectan el bulbo olfatorio con el sistema límbico y el córtex prefrontal. El vínculo del olfato con el Parkinson es el mejor documentado.

El profesor Rafael Franco del CIBERNED en la Universidad de Barcelona es coautor de una investigación sobre estas señales neurológicas, que confirma que la alteración del olfato precede en años a los síntomas motores del Parkinson, como los temblores. El mecanismo neuroquímico es bastante conocido: la alfa-sinucleína, una proteína que se pliega de forma anómala en el Parkinson y se deposita primero en el bulbo olfatorio del cerebro antes de extenderse por otras regiones cerebrales.

El sistema olfativo tiene propiedades que no comparte ninguna otra parte del sistema nervioso, y que lo convierten en objeto de estudio especial para la neurología. Las neuronas olfativas son neuronas expuestas al exterior: sus dendritas llegan hasta la superficie de la mucosa nasal. Son neuronas del sistema nervioso que miran directamente al ambiente exterior. Esa exposición al mundo tiene una explicación en la evolución de nuestra especie y de otros mamíferos.

Otra característica muy importante es que son neuronas que se regeneran durante la vida adulta. La regeneración es a partir de células madre del epitelio olfativo. Esto tiene sentido porque están en una zona expuesta a virus, tóxicos, inflamación y daño mecánico. Que las neuronas olfativas sean capaces de regenerarse es algo excepcional: la mayor parte de las neuronas del sistema nervioso central adulto no se reemplazan cuando mueren.

Esta capacidad abre posibilidades para el campo de la neurología. ¿Qué tienen estas neuronas que otras no tienen? ¿Se puede aprender de ellas para regenerar circuitos dañados por la enfermedad? El profesor Franco subraya además que los receptores olfativos no están solo en la nariz: los receptores olfativos, que están en neuronas del sistema olfativo, están también en otras partes del cuerpo humano: en riñón, próstata o intestino, entre otros.

Se supone que estos receptores en esos órganos reconocen moléculas distintas a las que producen olor. Si la pérdida del olfato puede preceder al Parkinson, la pregunta es si puede usarse como herramienta de diagnóstico temprano, pero la doctora Barbero pide cautela: hay que ser muy prudente, porque la pérdida del olfato es un síntoma muy inespecífico. Puede aparecer por el envejecimiento normal, por una infección respiratoria, sinusitis, tabaquismo, o por el COVID.

No todos los pacientes que desarrollan una alteración del olfato van a desarrollar enfermedades degenerativa





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