La película 'The Drama' con Zendaya y Robert Pattinson es el título más taquillero del estudio A24

La película 'The Drama' con Zendaya y Robert Pattinson ha logrado ser el título más taquillero del estudio A24 con una recaudación de 200 millones de dólares y sigue aumentando.

La película ' The Drama ' con Zendaya y Robert Pattinson ha logrado ser el título más taquillero del estudio A24 con una recaudación de 200 millones de dólares y sigue aumentando.

Esta película de terror surrealista ha conquistado al gran público y se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del año. La película comenzó su camino cuando se subió a YouTube hace cuatro años el cortometraje 'The Backrooms', que revolucionó internet y el concepto se ha viralizado también en cines para conquistar Hollywood. Si has sucumbido a él, aquí van cinco títulos relacionados del género de terror surrealista.

'Eraserhead', traducida también por 'Cabeza borradora' y con una destacada interpretación de Jack Nance con imágenes en blanco y negro, es una de las mejores películas de todos los tiempos. En ella, Henry Spencer es un joven depresivo y asustadizo que sufre desde pequeño unas pesadillas extrañas de las que intenta liberarse. Del mismo director se podría también añadir 'Lost Highway' de 1997.

Otro de los mejores directores de terror que hay actualmente en Hollywood es Robert Eggers, que confirmó su estatus con 'El faro' (The Lighthouse), también del estudio independiente A24 y que rodada también en blanco y negro incluye elementos de terror, humor negro y homoerotismo que la ha hecho una de las películas más destacadas de los últimos diez años. En ella se reinterpreta un relato inacabado de Edgar Allan Poe que protagonizan un grupo de aristócratas e intelectuales de clase alta asisten a una lujosa cena en una mansión después de pasar una noche en la ópera, pero cuando acaban se dan cuenta que no se pueden ir porque no pueden cruzar la puerta del salón.

Esa es la sinopsis del 'El ángel exterminador' del español director por excelencia del surrealismo y que conecta con 'Backrooms' al usar el espacio como elemento del terror. Si nos vamos al club de las películas de culto, ahí entra un clásico de la década de los 90 que para muchos es uno de los títulos más destacados de Hollywood en esa década.

Aborda temas como el trauma, la espiritualidad, el duelo, así como es un drama antibelicista, todo ello ofreciendo una atmósfera tan surrealista como escalofriante. Protagonizada por un grupo de personajes que se ven obligados a enfrentar sus miedos y debilidades en un espacio que se vuelve cada vez más aterrador.

Pero en lo terrorífico y sobrenatural cuando hablamos de un solo espacio, 'El resplandor' es un clásico en las listas y además conecta con 'Backrooms' por el hecho de ser el hotel Overlook un espacio liminal, de los más famosos del cine. Dirigida por Stanley Kubrick, en ella se alteró la geometría de los decorados para que el edificio no tuviera sentido de forma arquitectónica real





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