Un nuevo libro sobre la familia real británica revela detalles inéditos sobre la relación entre la princesa Diana y el duque de York, así como la influencia del ocultismo en sus decisiones y la crisis de la monarquía británica.

Un nuevo libro sobre la familia real británica revela que la princesa Diana alimentaba una pasión platónica por el duque de York antes de conocer al príncipe Carlos.

Según el libro 'Divide and Rule: Royal Women and Their Battles', Diana enviaba postales de San Valentín a Andrés durante su adolescencia. Años después, la propia Diana propició el encuentro entre Andrés y su ex amiga, la duquesa de York. El libro también destaca la influencia del ocultismo en las decisiones de la difunta princesa, quien confió en psíquicos, espiritistas y astrólogos durante su matrimonio con Carlos.

Además, se menciona que la familia York ha pagado poco por su lujoso alojamiento a lo largo de los años, en contraste con la familia Gales, que paga precio de mercado por su residencia de Forest Lodge. Un experto sugiere que la crisis de la monarquía británica puede ser resuelta con la receta española de Andrew Lownie, que implica la abdicación de los miembros de la familia real y su reemplazo por nuevos líderes.

El futuro inmediato del expríncipe Andrés es incierto, pero se menciona que no entiende la gravedad de su situación





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