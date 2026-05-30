La pasión de María Moreno: una joven cortadora de jamón que ha logrado reconocimiento en el sector

La historia de María Moreno, una joven cortadora profesional de jamón de 28 años, es un ejemplo de determinación y pasión por su oficio. A pesar de los prejuicios y la falta de reconocimiento inicial, María ha logrado superarlos y ha encontrado su lugar en el mundo del jamón. Su conexión con la tradición familiar y la figura de su padre en Vizcaya ha sido clave en su evolución como cortadora de jamón.

María Moreno , una joven cortadora profesional de jamón de 28 años, ha perfeccionado su técnica desde los 17 años y ha superado prejuicios por su juventud y condición de mujer en un sector masculinizado.

Inspirada por la tradición familiar y la figura de su padre en Vizcaya, María ha logrado reconocimiento en el sector, forma a otros profesionales y ha trabajado en eventos tanto en España como en el extranjero. Su motivación principal es el vínculo emocional con el producto y el disfrute del trabajo, más allá del reconocimiento o el dinero.

Para María, ser cortadora de jamón no es solo un trabajo: es una vocación que combina práctica, conocimiento del producto, pasión y disfrute por el proceso. Su recorrido no ha estado exento de dificultades, pero su determinación por consolidar una identidad profesional independiente ha sido clave en su evolución.

Hoy, María no solo mantiene una cartera propia de clientes, sino que también forma a otros profesionales y ha trabajado en eventos donde cada corte es una muestra de arte y destreza. Su especialidad son los eventos: bodas, inauguraciones y ferias, donde la gente aprende y disfruta de algo que en España damos por hecho. Es un orgullo ser embajadora de un producto tan nuestr





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