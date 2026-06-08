La pareja que reveló el sexo de su bebé con un dispositivo pirotécnico se declaró culpable de cargos penales relacionados con el inicio del incendio forestal El Dorado

La pareja que reveló el sexo de su bebé con un dispositivo pirotécnico que generaba humo azul o rosa en California se declaró culpable de cargos penales relacionados con el inicio del incendio forestal El Dorado y la muerte de un bombero. El fuego se prolongó durante más de dos meses, calcinando más de 9.200 hectáreas y cobrándose la vida de un apreciado bombero.

La pareja que reveló el sexo de su bebé con un dispositivo pirotécnico que generaba humo azul o rosa en California se declaró culpable de cargos penales relacionados con el inicio del incendio forestal El Dorado y la muerte de un bombero.

El fuego se prolongó durante más de dos meses, calcinando más de 9.200 hectáreas y cobrándose la vida de un apreciado bombero. La pareja no es la única que enfrenta consecuencias. Tres empresas involucradas en el diseño, la importación y la comercialización de la bomba de humo acordaron resolver una demanda federal presentada por el Gobierno en 2023. Estas compañías aceptaron pagar más de US$ 4 millones para cubrir los costos del Servicio Forestal de EE.

UU. derivados de la extinción del incendio y los daños causados ​​en terrenos federales. El caso resulta inusual en comparación con la oleada de demandas presentadas durante la última década contra compañías de servicios públicos por negligencia al provocar incendios forestales destructivos y mortales, según señalaron expertos legales y ambientales consultados por CNN.

Es mucho menos frecuente que los fabricantes enfrenten este tipo de demandas, ya que su papel es más indirecto y requiere que los consumidores utilicen el producto en condiciones que propicien un incendio forestal, explicaron los expertos. Las compañías de servicios públicos a menudo son demandadas por su papel en el inicio de incendios forestales, señalaron los expertos.

Pacific Gas & Electric se vio obligada a pagar miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios después de que se determinara que una de sus líneas de transmisión eléctrica defectuosas fue la causa del incendio Camp Fire de 2018, el más mortífero en la historia de California. Más recientemente, el devastador incendio Eaton Fire, ocurrido el año pasado en Altadena, dio lugar a numerosas demandas contra Southern California Edison por parte de víctimas del incendio, compañías de seguros y organismos gubernamentales.

Las tres empresas involucradas en el diseño, la importación y la comercialización de la bomba de humo se declararon culpables de cargos penales relacionados con el inicio del incendio forestal El Dorado y la muerte de un bombero. Las bombas de humo utilizadas en la fiesta de revelación del género del bebé nunca debieron haberse vendido desde fuera del estado hacia California, donde son ilegales, según señalaron los fiscales federales.

Las empresas que diseñaron e importaron las bombas de humo aceptaron pagar US$ 4 millones para resolver los reclamos relacionados con su participación en el diseño, la importación, la distribución, la comercialización y la publicidad de dicho producto. Otra empresa aceptó pagar US$ 50.000 por la distribución, comercialización y publicidad del dispositivo, según informaron los fiscales.

El caso resulta inusual en comparación con la oleada de demandas presentadas durante la última década contra compañías de servicios públicos por negligencia al provocar incendios forestales destructivos y mortales, según señalaron expertos legales y ambientales consultados por CNN





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