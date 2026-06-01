La paradoja de León XIV: cortometraje con IA recibe al Papa que critica la inteligencia artificial

El papa León XIV, crítico de la inteligencia artificial, será recibido en España con un cortometraje creado con IA, generando un debate sobre el uso de la tecnología en el arte y la fe.

La llegada del papa León XIV a España ha generado una curiosa paradoja que combina tecnología, fe y crítica social. El pontífice, conocido por su postura firme contra los peligros de la inteligencia artificial, será recibido con un cortometraje creado parcialmente con esta misma herramienta.

La obra, titulada 'Yo', ha sido realizada por los cineastas Julián Larrauri y Nano Rubio, y se estrenará como parte de los actos previos a la visita papal. El corto, de casi tres minutos, muestra una sucesión de personajes en tonos grises que repiten monotonamente la palabra 'yo', hasta que una paloma luminosa y colorida irrumpe en la escena. En ese instante, los personajes cobran color y descubren la empatía, transformando su discurso en un 'tú' repetido.

La pieza busca reflejar la tensión entre el individualismo y la apertura al otro, un mensaje que conecta directamente con el lema del viaje apostólico: 'Alzad la mirada', extraído del Evangelio de Juan. El uso de la inteligencia artificial en el cortometraje ha sido objeto de debate, especialmente porque ocurre solo días después de que el Papa presentara su primera encíclica, donde advertía que 'la IA debe ser desarmada'.

En el documento, el pontífice alertaba sobre los riesgos de que quien controle la IA imponga su propia visión moral, convirtiéndose en una infraestructura invisible de los sistemas. Sin embargo, los creadores del corto defienden que la IA se ha empleado únicamente como herramienta de apoyo en fases no artísticas, sin sustituir la autoría humana.

Esta postura se alinea con las nuevas bases de los Premios Goya, que permiten el uso de IA siempre que no genere elementos fundamentales sin supervisión humana directa. El cortometraje forma parte de una serie de contenidos audiovisuales diseñados por el comité nacional de coordinación del viaje del Papa para preparar los corazones de los fieles.

Larrauri y Rubio explicaron que, a diferencia de otras piezas centradas en la historia y la fe, 'Yo' apela a un mensaje universal: la necesidad de superar el ensimismamiento y abrirse al prójimo. La polémica está servida, ya que algunos creadores defienden el uso de la IA como herramienta legítima, mientras que otros temen que pueda deshumanizar el arte.

Lo cierto es que la visita de León XIV no solo traerá consigo un mensaje espiritual, sino también un debate sobre el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea, un tema que el propio Papa ha puesto sobre la mesa con su enérgica crítica a la inteligencia artificial descontrolada





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