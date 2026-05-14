La paradoja de la información en la gestión del hantavirus y la crisis colectiva

El presidente canario Fernando Clavijo advertía en una entrevista que las ratas portadoras del hantavirus podrían llegar nadando a Tenerife, mientras la ministra Mónica García y el secretario de Estado Javier Padilla explicaban a periodistas y ciudadanos el protocolo de la OMS para el desembarco del MV Hondius. La imagen resume bien la paradoja de nuestra época: nunca hubo tanta información disponible y nunca pareció tan difícil pensar con calma. En la gestión del hantavirus ha quedado a la vista el contraste entre una actitud guiada por criterios científicos y el tsunami de desinformación y alarmismo interesado que han poblado las redes y, lo que es más grave, algunas ruedas de prensa institucionales.

El presidente canario Fernando Clavijo advertía en una entrevista que las ratas portadoras del hantavirus podrían llegar nadando a Tenerife. La imagen resume bien la paradoja de nuestra época: nunca hubo tanta información disponible y nunca pareció tan difícil pensar con calma.

En la gestión del hantavirus ha quedado a la vista el contraste entre una actitud guiada por criterios científicos y el tsunami de desinformación y alarmismo interesado que han poblado las redes y, lo que es más grave, algunas ruedas de prensa institucionales. Como en todos los países, en España conviven dos pulsiones contradictorias.

Por un lado, somos herederos de las nociones ilustradas de razón y verdad: el sistema educativo se ordena, al menos sobre el papel, en torno al pensamiento autónomo y al conocimiento contrastado por encima de supersticiones y religiones. Por otro, hay una pulsión irracional que aflora en las encuestas.

Según el último estudio de la Fundación BBVA sobre cultura científica, el 28% de los españoles cree que los extraterrestres han visitado la Tierra y que los poderes lo han ocultado, el 22% duda de que los humanos llegaran a la Luna y el 15% niega la existencia del cambio climático. Cada vez más, los retratos de la realidad se conforman por impulso emocional y por agregación de fragmentos que circulan en las redes; cada vez menos, por el uso reposado de la capacidad para pensar





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