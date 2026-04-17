La otra cara de la regularización: Apátridas y menores tutelados, fuera del proceso

Mientras miles de migrantes indocumentados en España celebran la reciente regularización extraordinaria, un grupo significativo de apátridas y menores extranjeros no acompañados se encuentran en una situación de desamparo legal al quedar excluidos del proceso. Sus circunstancias únicas, marcadas por la falta de nacionalidad o la contradicción en la determinación de su edad, los sitúan en un limbo jurídico que les impide acceder a derechos básicos y protección.

La reciente puesta en marcha de un proceso extraordinario de regularización en España ha generado un torrente de esperanza e ilusión entre cientos de miles de migrantes sin documentos que residen en el país. Sin embargo, esta ola de optimismo no alcanza a dos grupos particularmente vulnerables: los apátridas y una parte de los menores extranjeros no acompañados . Ambos colectivos, por razones distintas, se ven excluidos de esta medida que podría cambiar su situación legal y social.

En el caso de los apátridas, su exclusión del proceso de regularización ha sido un giro inesperado y desfavorable. Inicialmente, los borradores del decreto que circulaban en los días previos a su aprobación incluían a estas personas. La apátrida es una condición en la que ningún país reconoce a un individuo como ciudadano, dejándolo sin nacionalidad y, por ende, sin la protección y los derechos asociados a ella. La situación de estas personas en España es compleja, y el número de solicitudes de reconocimiento de apátrida, aunque no se dispone del dato total acumulado para todos los años, se estima en varios miles. La memoria de la Fiscalía, por ejemplo, registra un número significativo de expedientes gestionados anualmente.

Fuentes del Ministerio del Interior han justificado esta exclusión argumentando que España ya cuenta con un procedimiento específico para el reconocimiento del estatuto de apátrida, gestionado a través de la Dirección General de Protección Internacional. Señalan que estas personas, al carecer de un país de origen que las ampare, ya disponen de una protección específica que les otorga derecho a residencia y a desarrollar actividades laborales y mercantiles. No obstante, la casuística de los apátridas es muy diversa. Algunos pueden incluso poseer un pasaporte caducado de su antiguo país, un documento que, si bien ya no les sirve en su nación de origen, podría haber sido aceptado en el proceso de regularización. La complejidad radica en la dificultad de estos individuos para obtener ciertos documentos de sus países de origen, como los antecedentes penales, un requisito que algunos expertos presumen como la razón oculta tras su exclusión del decreto. La obtención de estos documentos puede ser prácticamente imposible si no se tiene vínculo alguno con la nación que debería expedirlos.

Además, si un apátrida lograra obtener el arraigo, lo que le permitiría solicitar su permiso de residencia y trabajo, perdería su condición de apátrida. Esta condición, si bien no es ideal, conlleva ciertas ventajas específicas que se perderían al ser regularizado como migrante, lo cual, según juristas, representaría una situación legalmente paradójica y desprotectora.

La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) excluidos del proceso de regularización es aún más delicada y se sumerge en un profundo limbo legal. Se estima que cerca de 2.500 jóvenes han sido identificados como mayores de edad por la Fiscalía, a pesar de que sus pasaportes biométricos, expedidos por sus embajadas en España, indican claramente que son menores. La discrepancia surge cuando, tras someterse a pruebas físicas de determinación de edad —o al negarse a realizarlas—, la conclusión de la Fiscalía contradice la información oficial de sus documentos.

Estos jóvenes se encuentran ahora en una encrucijada legal: por un lado, sus pasaportes los identifican como menores, lo que teóricamente los haría elegibles para la tutela y los servicios de protección a menores; por otro lado, la determinación de la Fiscalía los señala como adultos, impidiéndoles acceder a dicha tutela y, al mismo tiempo, excluyéndolos del proceso de regularización extraordinario destinado a personas en situación administrativa irregular. Este escenario los deja sin un estatus legal claro, sin una figura tutelar que pueda autorizarles actos esenciales para la vida diaria en una sociedad moderna, como matricularse en centros educativos, viajar, alquilar una vivienda o incluso recibir atención médica que requiera autorización. La consecuencia directa de este vacío legal es que muchos de estos muchachos se ven forzados a vivir en la calle, en una situación de absoluta precariedad.

La memoria de la Fiscalía de 2024 detalla que se tramitaron más de 7.500 expedientes de menores extranjeros no acompañados, concluyendo que cerca de 2.500 de ellos alcanzaban o superaban la mayoría de edad. La presidenta de la fundación Raíces, Lourdes Reyzabal, describe esta situación como un limbo absoluto, donde la falta de un tutor legal puede tener consecuencias graves, como la imposibilidad de autorizar operaciones médicas urgentes, precisamente porque sus documentos oficiales los sitúan como menores. La fundación Raíces ha alzado la voz para solicitar al Gobierno la prohibición de someter a estos jóvenes a pruebas físicas de determinación de edad cuando disponen de un pasaporte que acredita su minoría de edad, documentos expedidos en los consulados de sus países al llegar a España.

La organización ha obtenido más de 20 sentencias favorables del Tribunal Supremo y 14 dictámenes positivos de Naciones Unidas que condenan al Estado español por estas prácticas. A pesar de estos logros, la legislación actual aún permite la realización de estas pruebas, incluso cuando existen documentos que confirman la edad. La exclusión de estos jóvenes del proceso de regularización los deja en una posición de vulnerabilidad extrema, especialmente considerando que, de haber tenido padres o tutores presentes en España, habrían podido ser incluidos en la regularización como parte de una unidad familiar, pero carecen de estos vínculos de apoyo





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