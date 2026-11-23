Mark Rutte declara inaceptable la propuesta de Putin de retroceder a las fronteras de la OTAN en 1997, mientras Estados Unidos explora estas condiciones para la paz en Ucrania.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha declarado este lunes que las propuestas del Kremlin para las negociaciones de paz en Ucrania son inaceptables. Durante la asamblea parlamentaria de la Alianza Atlántica celebrada en Berlín, Rutte enfatizó que ningún miembro de la organización considera viable la idea de revertir la situación actual de la Alianza a las fronteras que tenía en 1997.

Rechazo frontal a las demandas de seguridad de Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha recuperado exigencias similares a las presentadas en 2021 durante su encuentro con enviados de Estados Unidos. Estas propuestas incluyen un rediseño completo de la arquitectura de seguridad europea, el freno definitivo a la expansión de la OTAN y el repliegue de tropas y armamento a las posiciones ocupadas antes de la incorporación de los países de Europa del Este y los bálticos. Además, Rusia solicita restricciones estrictas al despliegue de misiles en zonas capaces de alcanzar su territorio. Rutte confirmó que nadie en la OTAN ve esto como una buena idea.

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Posición de Estados Unidos y el enviado especial Kushner

Mientras la OTAN mantiene su rechazo firme, la postura de Estados Unidos presenta matices distintos que podrían influir en el curso de las conversaciones. Jared Kushner, yerno de Donald Trump y enviado especial de paz, se reunió recientemente con Putin junto a Steve Witkoff para establecer el marco de negociaciones. En la red social X, Kushner afirmó que las garantías de seguridad para Ucrania no pueden definirse al margen de la arquitectura de seguridad europea de posguerra. Esta declaración sugiere que Washington podría estar dispuesto a abordar conjuntamente ambas cuestiones, a diferencia de la postura inflexible de la Alianza.

Respuesta del Kremlin y apertura a conversaciones europeas

El Kremlin ha confirmado su disposición para reunirse con representantes de la Unión Europea para discutir su participación en el proceso de paz. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, explicó que Moscú quiere iniciar conversaciones con los europeos para comprender hasta qué punto están dispuestos a contribuir a los asuntos pacíficos. Peskov indicó que esta postura debe corresponderse con la tarea de establecer una vía clara para una solución pacífica en Ucrania, marcando así un posible canal de diálogo multilateral además del encuentro directo con Washington.

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Intensificación de amenazas híbridas contra la Alianza Atlántica

Mark Rutte ha advertido sobre la intensificación de las actividades hostiles dirigidas contra los países de la Alianza, que no se limitan al campo de batalla convencional. El secretario general describió una variedad de incidentes recientes, incluyendo ataques incendiarios contra fábricas, el uso de drones para paralizar aeropuertos, sabotajes contra líneas ferroviarias, ataques a buques de carga en el mar y ciberataques. Estos actos demuestran una escalada en la forma en que Rusia ejecuta su presión, afectando infraestructuras civiles y económicas de manera indiscriminada.

Consecuencias directas y objetivos interconectados

La tensión se ha manifestado físicamente en el territorio de los miembros de la OTAN, como ocurrió este fin de semana cuando dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron en Polonia. Rutte aseguró que estos proyectiles proceden de Rusia y que las autoridades deben determinar si fue intencionado o no, aunque su presencia en suelo polaco evidencia los riesgos inmediatos. El dirigente de la Alianza concluyó que todos los países miembros son objetivos y que elementos críticos como gasoductos, cables, redes energéticas y economías están interconectados. Esta situación no desaparecerá a corto plazo, exigiendo una defensa robusta de Ucrania tanto para hoy como para futuras negociaciones.