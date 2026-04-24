La OTAN niega la posibilidad de expulsar a miembros tras informes sobre sanciones a España

La OTAN ha asegurado que sus tratados no contemplan la suspensión o expulsión de Estados miembros, en respuesta a informes sobre una posible acción de Estados Unidos para sancionar a España por su postura frente a Irán. El Pentágono habría considerado revisar el apoyo a aliados y a antiguas 'posesiones imperiales' como las Islas Malvinas/Falkland.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ) ha reafirmado que sus tratados no contemplan la suspensión o expulsión de ningún Estado miembro, en respuesta a informes sobre una posible acción de Estados Unidos para sancionar a España por su postura frente a la escalada de tensiones con Irán .

La controversia surge tras la divulgación de un correo electrónico interno del Pentágono que sugería medidas punitivas contra aliados considerados poco colaborativos con la campaña militar estadounidense en Medio Oriente. Este documento también planteaba una revisión de la posición de Washington sobre la soberanía británica sobre las Islas Malvinas/Falkland, territorio disputado con Argentina.

Un portavoz de la OTAN declaró que el tratado fundacional de la alianza no incluye mecanismos para la suspensión o expulsión de miembros, desmintiendo así la posibilidad de tales acciones. El origen de esta crisis diplomática se remonta a las críticas del presidente estadounidense Donald Trump hacia los aliados de la OTAN, a quienes ha reprochado su limitada participación en acciones militares, especialmente tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero.

La respuesta de Irán, que incluyó restricciones al transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, exacerbó las tensiones. España, en particular, ha rechazado permitir el uso de sus bases aéreas para operaciones ofensivas contra Irán, una decisión que ha generado el descontento de Washington. Estados Unidos mantiene dos importantes bases militares en territorio español: la Estación Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

La posible revisión de la postura estadounidense sobre las Islas Malvinas/Falkland, un tema sensible para Argentina, añade una nueva capa de complejidad a la situación. El gobierno británico ha insistido en que las islas pertenecen a Reino Unido, reafirmando su soberanía. La reacción de los gobiernos involucrados ha sido variada. El presidente español, Pedro Sánchez, ha minimizado la importancia del correo electrónico del Pentágono, enfatizando que España se basa en documentos y posiciones oficiales.

Sánchez ha reiterado el compromiso de España con la cooperación con sus aliados, pero siempre dentro del marco del derecho internacional. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que una mayor implicación en el conflicto o en el bloqueo estadounidense a Irán no es de interés para Reino Unido, aunque ha reconocido el uso de bases británicas por parte de Estados Unidos para lanzar ataques y la participación de la Real Fuerza Aérea en misiones de defensa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha apelado a la unidad de la OTAN, destacando la importancia de la alianza como fuente de fuerza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha criticado duramente a los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán, sugiriendo que deberían asumir una mayor responsabilidad en la seguridad regional.

La situación pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la OTAN y la creciente divergencia de intereses entre Estados Unidos y sus aliados europeos





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